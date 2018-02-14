Подростки-бизнесмены: Миллион долларов стоит вложить в рекламу и криптовалюты 9 14.02.2018, 15:48

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Белорусские подростки рассказали про деньги, школу и свои мечты.

Эти ребята уже пытаются делать первые робкие шаги в бизнесе. Кто-то из них делает брелоки из полимерной глины и дерева, кто-то разрабатывает бизнес-план своего агентства, а кто-то рисует наклейки под заказ. Они уже знают, что такое бизнес-план, как свести дебет с кредитом, и могут спокойно рассказать, как продвигаться в соцсетях. Ученики бизнес-школы Teens2Business рассказали onliner.by о планах и мечтах.

— Мой папа работает в этой сфере, и поэтому мне лично было с малых лет интересно, что там и как происходит, — объясняет 13-летняя Аня. — Моя мечта — это ретроотель. Хочу, чтобы он был посвящен легендарным людям второй половины ХХ века. У меня будет 9 номеров — четыре четырехместных номера для семей, три двухместных и два одноместных, каждый из которых будет посвящен какой-то звезде. Мой идеал — это Одри Хепберн, так что сам отель будет в честь нее.

— У меня тоже папа занимается бизнесом и хочет, чтобы я поняла, что он делает, и могла тоже зарабатывать. Сейчас я хожу сюда и уже думаю, что, может быть, уже начать помогать папе и работать с ним, пойти в его компанию, — говорит 15-летняя Маша. Старшеклассница валяет игрушки, часть продает, часть раздаривает, кроме этого, она рисует и придумала проект по продаже тематических наклеек Potatio Stikers.

— Мы долго думали, как назвать себя. Сели, провели мозговой штурм и придумали картошечку. А почему бы и нет, ведь мы в Беларуси живем, — говорит Маша. — Я нарисовала логотип, мы создали группу во «ВКонтакте» и продвигали ее. Суть идеи проста: мы готовы рисовать тематические наклейки для каких-то мероприятий, для разных людей и так далее. Мы можем им даже их распечатать. Пока своего принтера для наклеек у нас нет, мы ходим в печатные агентства. У нас уже есть заказ для студенческих организаций БГУ.

— У меня все с дачи началось. Родители отвезли, и там не было ни интернета, ни другой цивилизации. Я стал вырезать всякие штучки из дерева и подумал, а почему бы их не продавать? — объясняет 14-летний Дима. — Понял, что мне нужны знания. Если буду открывать свое дело, у меня уже будут знания, будут конкурентные преимущества перед теми людьми, которые только начинают.

Дима вместе со своей командой создает изделия из дерева и полимерной глины и сейчас работает над раскруткой бренда.

— А мне родители предложили пойти сюда позаниматься, — говорит 13-летний Влад. — Сейчас у меня особенной какой-то идеи нет. Но в будущем я хочу выучиться, стать ветеринаром и открыть свою клинику.

13-летний Платон увлекается компьютерными играми, обожает RPG. Говорит, что его рекорд в одной из игр — это прохождение всей кампании за 40 минут.

— Наш проект называется Star Party — это ивент-агентство, которое помогает делать праздники на любой вкус. Мы уже организовывали для нашей бизнес-школы мероприятие на Новый год, как мне кажется, все было довольно неплохо. Спасибо Владу, что он помог. Мы проводили квесты разные, сыграли в секретного Санту. Когда у нас будет больше клиентов, тогда мы будем планировать, делать розыгрыши. К примеру, захотел человек разыграть своего друга, он приходит к нам, мы все организовываем, а он платит нам деньги. Я гуглил, у нас в Беларуси конкурентов почти нет, — делится молодой человек.

О бизнесе

— Несправедливо, что подросткам нельзя заниматься бизнесом, — говорят ребята. — Если бы в школу ходить не нужно было бы, точно пошли бы в бизнес.

— Ты себя чувствуешь свободней. Ты ни на кого не работаешь, ни от кого не зависишь. Так что люди делают? Встают с утра на работу, берут свои сумки и грустные идут на работу. А потом дома смотрят телевизор и едят чипсы, — рассуждает Маша. — Бизнесмены — они живые и активные, у них есть разнообразие. Ими как-то больше восхищаешься. Как-то приятно так жить и общаться с такими людьми.

— Я бы работал в бизнесе, и скорее всего, буду в бизнесе. Здесь гораздо больше возможностей. Не стоит только отчаиваться. Кто-нибудь увидит, что ты развиваешься, и вложит в тебя, — считает Платон.

— Когда ты работаешь в офисе, ты не видишь прогресса всей компании. А когда ты — владелец бизнеса, ты видишь, как он растет и что на что влияет. И видишь, что делаешь вещи не впустую, — добавляет Дима.

— Главное, чтобы тебе нравилось. Нравится в бизнесе — пожалуйста, нравится в найме — ради бога, хочешь быть грузчиком — пожалуйста, будь грузчиком, — объясняет Платон. — Сейчас много возможностей в нашем мире. Даже переворачиватели пингвинов существуют. Я бы работал в бизнесе и, скорее всего, буду в бизнесе. Здесь гораздо больше возможностей. Да, и риск неудач больше, но не стоит отчаиваться.

Про миллион долларов

— Если бы у меня было столько денег, я бы их положил в банк. Нет, часть бы оставил в банке, а часть бы тратил на текущие нужны: еду, оплату жилья, — говорит Влад.

— Почему не вложить лишние деньги в свой бизнес? Я бы вкладывал в рекламу, она многое решает, — считает Дима.

— Я бы тратила на материалы для работы, а еще на платья и бонстиков, — хохочет Маша.

— Или в криптовалюты вложиться, — подтрунивает Платон. — А что, скоро в мире будут только они.

— А если серьезно, то мне нравится идея с банком. Я бы положила, чтобы они меня дождались. А я бы пока училась. Потому что я не думаю, что прямо сейчас у меня получится классный бизнес. Еще нужно подучиться, — рассуждает Маша.

— Я бы купила свой дом в Провансе, там очень красиво, — мечтает Аня. — Ну и открыла бы все же свой отель. Правда, мне кажется, сначала нужно посоветоваться с людьми, которые больше знают в бизнесе, а потом уже куда-то вкладывать деньги. Потому что построить никому не нужный отель — это глупо.

— Но бизнес лучше не в Беларуси делать, а где-нибудь за границей, там возможностей больше, — говорят ребята.

О блогерах

— Блогерами быть глупо. Большинство из них очень глупо себя ведут. У меня вопрос: какая стадия развития мозга у них? — возмущается Платон.

— Мы смотрим либо чтобы посмеяться, либо что-то узнать. Посмеяться — это Badcomedian, а если что-то узнать, то различные познавательные ролики. На английском можно смотреть, как играют те же американцы в игры, и изучать язык, — говорят ребята. — Но вообще, если честно, нет времени на это все. То репетиторы, то музыкальная школа, бассейн, английский, бизнес-школа — не хватает свободного времени.

Про школу

— Если бы я был президентом, то вкладывался бы в медицину и образование, — считает Дима. — Вернул бы в школе уроки с 8 часов.

— Я бы изменила программу образования, — говорит Аня. — У нас в школе очень много ненужной информации. Я бы убрала геометрию. Нам дают какие-то непонятные теоремы, которые не понадобятся в жизни. Мне кажется, математика нужна до 8-го класса включительно, остальное — это шелуха. Я бы еще добавила философию в школу, это важный предмет, который учит думать.

— Мне кажется, что программы обучения и учебники пишут люди, которые ни разу не были в школе, — считает Маша. — Там столько странных и неинтересных вещей.

— Я бы сделал упор на иностранные языки, — добавляет Платон. — Когда мы были в Барселоне, экскурсовод говорил, что его сын сейчас разговаривает на пяти языках. И эти все языки он в школе выучил, без репетиторов. Там детям нравится ходить в школу, не то что у нас.

— Нужно учителей лучше обучать, — сходятся во мнении ребята. — Часто бывает так, что учителя не объясняют, а читают информацию из учебника. И если кто-то не понимает, то просто тупо перечитывают ее снова. Или дадут задание на весь урок, а сами сидят в телефонах. В общем, по большей части учителя работают «на отстань». На уроке могут назвать тупыми, сравнить со свиньями и так далее. А ведь нужно, чтобы учителя были и психологами, чтобы умели находить подходы к детям. Компетентных, тех, кто любит детей, кто объясняет и относится хорошо, таких от силы 2—3.

— Зарплату учителям повысить нужно. Это тяжелый труд — общение с детьми, особенно с нами, подростками, которые вообще себя в руках не держат. Нет такого класса, где никто бы не разговаривал на уроке. Мне кажется, ни у нас в стране, ни в СНГ, — говорит Платон. — Учителям должны платить больше денег, и они должны быть более ответственными в своей работе. Они растят поколение, которое придет на смену.

Про мечты

— Я не хотел бы задерживаться на одном месте. Буду, скорее всего, в разных местах и много путешествовать. Очень хочу побывать в горах, — говорит Дима.

— Хочу сделать бизнес хороший, а потом хотел бы нанять отличного директора. А сам я бы поехал по Южной Америке на мотоцикле, — говорит Платон.

— Мечтаю о том, что у меня будет очень много животных разных, змеи, игуаны, — говорит Влад.

— Скорее всего, я буду работать из дома, общаться с сотрудниками по Skype. Возможно, Digital-дизайном заниматься, делать игрушки и продавать в каком-нибудь магазине. Хотелось бы такое что-нибудь уютненькое. Может быть, учить рисовать онлайн, — говорит Маша.

— А я хотела бы все же открыть свой отель. Думаю, все получится, — заключает Аня.

Руководитель бизнес-школы: «Я смотрю на нынешних детей и понимаю, что за ними будущее»

— Мы думаем, что многие дети гораздо талантливее, чем взрослые. Они могут мыслить с разных сторон, у них практически нет барьеров, и они на самом деле могут придумать что-то классное. Поэтому мы решили сделать бизнес-школу. Мы прививаем навыки бизнеса: знания в маркетинге, финансах, умение работать в команде и так далее, — говорит руководитель бизнес-школы Teens2Business Катерина Воробьева.

— Это очень хорошая для них практика, те тренеры, которые пришли в бизнес в 30—40 лет, восхищаются и говорят, мол, очень круто, что вы в свои 14—15 лет уже можете получать такие знания и что-то делать. Я смотрю на нынешних детей и понимаю, что за ними будущее. У них очень много классных идей, они не боятся их показывать и что-то делать — и это уже хорошо. Самое главное — они знают, что для того, чтобы двигаться куда-то, — нужно реально что-то делать, — заключает Катерина.