Видеофакт: «Молодой фронт» проводит 14 февраля акцию в Минске 1 14.02.2018, 16:15

1,433

Молодофронтовцы поздравили с праздником европейские посольства.

В «Фейсбуке» опубликовано видео акции «Молодого фронта», которая была проведена ровно 19 лет назад, 14 февраля 1999 года.

После это акции на 14 февраля в Минске стали традицией молодежной организацией.

В акции 1999 года принял участие и теперешний координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель, который в то время возглавлял Койдановскую раду «Молодого фронта».