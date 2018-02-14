Михаил Жемчужный: Было уже три попытки нападения на меня 1 14.02.2018, 15:59

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Политзаключенный рассказывает в письмах на волю об условиях содержания в колонии.

Тем временем, в Горецкий РОВД направлено заявление о возбуждении уголовного дела по факту угрозы жизни и здоровья политзаключенного Михаила Жемчужного, пишет сайт palitviazni.info.

С начала августа 2017 года администрация колонии №9 в Горках, где отбывает наказание политзаключенный, начала выносить взыскания Михаилу Жемчужному за отказ переходить в отряд, сформированный из заключенных с «низким статусом». За это Михаила постоянно наказывают ШИЗО (штрафной изолятор) или помещением в ПКТ (помещение камерного типа)

Как известно, не так давно на него было совершено нападение в колонии, о чем Михаил сообщил на свободу.

"Жемчужный написал, что это был уже третий случай попытки нападения на него, - говорит правозащитник Андрей Бондаренко, который переписывается с Михаилом. - До этого удавалось избежать провокаций, поскольку его успевали предупредить другие заключенные. Однако после 8 февраля, когда Жемчужный должен был выйти из помещения камерного типа, писем от него не было. На днях Михаила собирается посетить в колонии адвокат, поэтому, возможно, появится какая-то дополнительная информация ".

Со слов Андрея Бондаренко, в связи с этой ситуацией направлено обращение в Департамент исполнения наказаний, жалоба прокурору по надзору и заявление о возбуждении уголовного дела по факту угрозы жизни и здоровья Михаила Жемчужного в Горецком РОВД.

"Департамент исполнения наказаний, как правило, ограничивается коротким ответом, что мы не являемся близкими Михаила, а значит не можем осуществлять защиту его прав, - добавляет он. - По их мнению, защита человека должно исходить только от близкого родственника. А если таковых нет и нет средств на адвоката, то никаких прав у осужденных тоже нет. Что касается Горецкого РОВД, то заявление туда мы подали неделю назад, но ответа пока никакого нет ".

Напомним, Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политзаключенным.