Синоптики: Завтра будет до -17°С 12 14.02.2018, 16:23

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В четверг ожидается кратковременный, мокрый снег.

15 февраля погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, сообщает pogoda.by.

Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -5..-11°С (при прояснениях -12..-17°С), во второй половине дня морозы ослабеют до -1..-6°С. Атмосферное давление будет расти.

16-17 февраля погодные условия в основном будут определять атмосферные фронты.

16 февраля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по югу до -10°С по северу страны, максимальная днем -4..+2°С.

17 февраля на большей территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем -3..+3°С.