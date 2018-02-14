Экс-депутат Госдумы: Боевиков «ДНР/ЛНР» финансировал сын Януковича 1 14.02.2018, 17:15

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Александр Янукович

Финансирование происходило по требованию Кремля.

Террористические организации «ЛНР» и «ДНР» на первых этапах их создания финансировал сын Виктора Януковича Александр из средств, которые он получил от Кремля за склонение тогдашнего президента к отказу от Евроассоциации. Об этом заявил журналистам экс-депутат Госдумы Илья Пономарев после допроса в Оболонском райсуде Киева, сообщает «Укринформ».

«По той информации, которая у меня есть, первоочередной этап того, что там происходило с образованием «ЛНР» и «ДНР», финансировался конкретно Александром (Януковичем, - ред). Почему? Потому что в этом мире на языке, понятном вашему бывшему президенту, ему сделали «предъяву» о том, что «мы тебе денег отгрузили, а ты не выполнил свои обязательства, так давай делай что-то полезное», - сказал Пономарев.

По его словам, требования Кремля заключались в том, что Янукович остается президентом, Украина не идет в ЕС и НАТО, остается в российской сфере влияния.

«Как следствие, он (Янукович - ред.) потерял власть, и страна резко "качнулась" на Запад. То есть стало не лучше, а хуже. И говорили, что это как раз результат неумелых действий президента. Что он сам своими руками расшатал ситуацию», - отметил Пономарев.

Ранее в суде Пономарев заявил, что Кремль заплатил $1 млрд за то, чтобы окружение Януковича склонило его к отказу от Евроассоциации.

Адвокат Виталий Сердюк высказал протест, так как якобы эти деньги получил не Янукович, а Украина от продажи государственных облигаций.

Но Пономарев отметил, что так называемая продажа облигаций была «классической инсайдерской сделкой», которая позволила обогатиться сыну Януковича Александру. На фондовом рынке в РФ участвовал один крупнейший инвестиционный фонд Templeton, также было еще несколько операций с дисконтом через другие фонды, заявил экс-депутат Госдумы, добавив, что в некоторых странах подобные сделки является уголовно наказуемым делом.