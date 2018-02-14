Белорусы продолжают проедать вклады в валюте 2 14.02.2018, 17:24

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Белорусы снимают средства с вкладов, чтобы сохранить уровень своей жизни в условиях сокращения доходов.

В январе банковские вклады населения в белорусских рублях номинально выросли, а в иностранной валюте – упали. Такие данные обнародовал Нацбанк, пишет «Беларусь и мир».

Депозиты в национальных денежных единицах за месяц увеличились с 3,34 до 3,41 млрд рублей. Прибавка составила 65,1 млн.

А вклады в иностранной валюте уменьшились за это же время с 6,69 до 6,68 млрд долларов. Минус получился равен 14,3 млн.

Объем депозитов в белорусских рублях практически непрерывно растет начиная с марта 2016 года. А в валюте – падает дольше, с ноября 2015-го.

По мнению экспертов, белорусы снимают средства с вкладов в долларах-евро, чтобы сохранить уровень своей жизни в условиях сокращения доходов.