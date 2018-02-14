Как пинчанин «выбивает» деньги из казны 14.02.2018, 17:37

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Андрей Вабищевич

Андрей Вабищевич выиграл дело против милиции и пытается вернуть потраченные на судебные тяжбы деньги.

В конце марта 2017 года, когда по стране прокатились выступления против скандального декрета о «тунеядцах», пинчанин Андрей Вабищевич был задержан у входа в магазин на подступах к площади Ленина, на которой в столице Полесья проходила акция, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Через несколько часов Андрея отпустили, а через пару дней обвинили в участии в «несанкционированном массовом мероприятии». Пинчанин смог в суде доказать свою невиновность и вскоре сам подал гражданский иск о возмещении вреда, причинённого неправомерными действиями сотрудников Пинского ГОВД.

Суд города Пинска и Пинского района нашёл требования Андрея Вабищевича по существу обоснованными и подлежащими удовлетворению и решил взыскать с казны Беларуси в пользу истца 360 рублей возмещения затрат на получение юридической помощи на ведение административного процесса, а также 18 рублей возмещения судебных расходов по оплате госпошлины.

Прокуратура безуспешно пыталась обжаловать решение Пинского суда в Брестском областном суде. И решение вступило в силу 21 декабря прошлого года.

Андрей Вабищевич рассказал о том, как идёт возврат денег:

- 9 января я отправил в адрес отдела принудительного исполнения (ОПИ) Московского района города Минска заявление и исполнительный лист, который дали мне в суде Пинска и Пинского района. В заявлении я просил взыскать с казны Беларуси 378 рублей на основании судебного решения.

Письмо, согласно почтовому уведомлению, было получено адресатом 11 января, но реакции никакой не последовало.

- Стал звонить туда сам, – рассказывает Андрей, и 26 января выяснил фамилию и телефон человека, который занимается моим делом. Пытался несколько раз дозвониться до судебного исполнителя, но мне это не удалось. Тогда я 29 января написал жалобу на имя начальника ОПИ.

Пинчанин считает, что это ускорило процесс:

- Буквально вчера мне пришло уведомление, что они открыли производство с 15 января. А ещё вернули назад жалобу, написав, что она неправильно составлена. Также предписание ОПИ было направлено в Пинский горисполком.

Андрей Вабищевич думал, что вопрос с возвратом денег уже решён, но не тут-то было:

- 14 февраля я зашёл в финотдел горисполкома и мне сказали, что надо писать очередное заявление на возврат денег. Они его отправят в Брест, оттуда оно уйдёт в Минск. Минфин откроет счёт специальный и выделит средства. И только потом их переведут на мой счёт. Когда это произойдёт, я не знаю.

Андрей Вабищевич ждёт, что его вопрос скоро разрешится.