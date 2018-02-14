Фильм о защитниках донецкого аэропорта побил рекорд в украинском прокате 4 14.02.2018, 18:02

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Фильм «Киборги» посмотрело 310 тысяч зрителей.

Фильм "Киборги" о защитниках донецкого аэропорта режиссера Ахтема Сеитаблаева стал абсолютным украинским рекордсменом в отечественном прокате за весь период независимости Украины. Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко на брифинге в "Укринформе".

"В прошлом году впервые за историю украинской независимости была полноценная премьерная осень, полноценный премьерный сезон украинского кино в прокате. Несколько раз появлялись лидеры проката. Первый рекорд установил фильм "DZIDZIO Контрабас", который был создан без государственной поддержки", – рассказал он.

По словам Ильенко, очень серьезные и успешные результаты показали фильмы "Сторожевая застава" и "Червоний".

"Абсолютным рекордсменом – причем не только в этом сезоне, но и вообще всего украинского кинопроката периода независимости – стал на собственном кинорынке фильм "Киборги". На сегодня его увидели 310 тыс. 569 зрителей, и сумма сборов составляет 22 млн 685 тыс. 322 грн", – отметил он.

Ильенко подчеркнул, что "Киборги" побили "абсолютный рекорд для украинского кино в украинском прокате".