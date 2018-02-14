Лидеры автомобилестроения: кто продал больше всех авто в 2017 году 1 14.02.2018, 18:38

1,225

Ведущие автопроизводители мира подводят итоги деятельности за минувший год.

Кто же из них возглавил рейтинг гигантов отрасли? Немецкий Volkswagen, в позапрошлом году обогнавший японскую Toyota? Или на первое место выбился новый альянс, объединивший сразу несколько производителей Renault-Nissan-Mitsubishi?

Или быть может американский гигант General Motors вернул себе утраченные позиции мирового лидера?

Ответить на этот вопрос можно, если понять, как производители автомобилей готовят свои отчетности. А также, если ответить на вопрос, что именно мы считаем автомобилем, пишет rusjev.net.

Многие автомобильные эксперты отдают пальму первенства альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Франко-японская компания Renault-Nissan поглотила Mitsubishi в 2016 году, а в сентябре 2017 года сменила название на Renault-Nissan-Mitsubishi.

Компания выпускает автомобили под десятью брендами, в том числе Dacia, Datsun, Infiniti и Renault Samsung Motors. По данным компании, в 2017 году им удалось продать 10,61 млн легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей. Компания, а вместе с ней и многие эксперты называет именно Renault-Nissan-Mitsubishi лидером по количеству проданных автомобилей.

Но не все так просто, как кажется.

Почему? Потому что Volkswagen сообщил о продаже рекордных 10,74 млн автомобилей в 2017 году. Может быть, именно эту компанию следовало бы считать лидером по продажам автомобилей?

Чтобы понять, кто именно из производителей больше всех продал автомобилей, надо сначала понять, какой именно рейтинг вам нужен, говорит аналитик BMI Research Анна-Мария Байсден.

Некоторые СМИ и отраслевые аналитики признали лидером по продажам автомобилей в 2017 году Renault-Nissan-Mitsubishi, отдав Volkswagen второе место.

Но надо понимать, что эти рейтинги не учитывают продажи большегрузных автомобилей Volkswagen — грузовиков и автобусов. А вот Volkswagen в своей отчетности указывает продажи, которые включают в том числе и большегрузные автомобили.

И те СМИ, которые не учитывают этот нюанс, ставят Volkswagen на первое место, а на второе — Renault-Nissan-Mitsubishi.

Еще больше неразберихи добавляет то, как некоторые производители и страны делят автомобили на легковые и большегрузные. Возьмем, например, SUV («спортивно-утилитарный автомобиль»: кроссоверы и внедорожники). Что это — малотоннажный автомобиль или легковой?

Ответ на вопрос зависит от того, где вы живете и какой у вас автомобиль.

«SUV становятся все более популярными, многие из них выглядят как обычные легковые авто», — говорит главный редактор издания CarBuyer Деррин Вонг.

«Но в США некоторые спортивно-утилитарные автомобили считаются небольшими грузовыми автомобилями. В Сингапуре, Малайзии и Таиланде Toyota Hilux считается грузовым автомобилем-пикапом. Тогда как Toyota Fortuner, хотя и выглядит почти так же, как Toyota Hilux, считается уже спортивно-утилитарным легковым автомобилем», — поясняет Деррин Вонг.

По его словам, очень сложно провести разделительную линию между легковым автомобилем и малотоннажным.

Но путаница на этом не заканчивается.

Автомобиль-фургон, например, почти всегда считается грузовым автомобилем, если речь не идет о минивэнах, таких как Toyota Sienna, в которой помещаются восемь человек.

Грузовиками малой грузоподъемности также часто считаются такие пикапы, как Chevrolet Silverado, и определение не зависит от того, используется ли автомобиль для коммерческих грузоперевозок или скорее как легковой автомобиль.

«Чтобы разобраться в этом, надо понять, как определяет «легковой автомобиль» сам производитель», — говорит Вонг.

Но дело в том, что не все производители представили полную отчетность о продажах автомобилей за 2017 год, и также не каждый автопроизводитель дает четкое определение легковому автомобилю и малотоннажному.

Если не учитывать данные о продажах большегрузных автомобилей и автобусов, можно сравнить уровень продаж легковых автомобилей, говорит Анна-Мария Байсден.

«Это вероятно будет более понятно среднестатистическому покупателю. И в этом случае мы увидим укрепление позиций альянса Renault-Nissan-Mitsubishi», — говорит она.

«Поглощение Mitsubishi в 2016 году означает, что Renault-Nissan- Mitsubishi сейчас производит больше легковых автомобилей, и нет ничего удивительного в том, что альянс оказался на вершине рейтинга», — подчеркивает Байсден.

«Но если вы посмотрите данные по каждому отдельному бренду альянса, то Volkswagen окажется в более выгодном положении», — замечает она.

Если же ни один из предложенных вариантов вам не подходит, есть еще статистика Международной организации производителей автомобилей (OICA). Организация представляет наиболее полную информацию о продажах транспортных средств во всем мире.

Есть данные о продажах, как легковых автомобилей, так и малотоннажных грузовых автомобилей, автобусов, грузовиков. Но пока данных за 2017 год OICA еще не представила.