Дела царя скоро будут совсем плохи 1 Иван Яковина, nv.ua

14.02.2018, 19:13

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Иван Яковина

Как русский народ восстает против Путина.

Придворные российские социологи любят повторять, что деятельность Владимира Путина на посту президента поддерживают 86% жителей этой страны. Более того, по всем опросам, на так называемых выборах 18 марта за него готовы проголосовать более 70% избирателей. Ни один из других кандидатов не набирает и 10%.

Согласно социологической картине мира, россияне просто обожают своего президента и даже думать не хотят ни о ком другом. Но на деле – происходит что-то совсем иное!

Огромные силы российской полиции сейчас брошены на защиту предвыборной агитации Путина от любящего его народа. Проблема в том, что в самых разных городах страны – от Тихого океана до Балтики – люди стали массово вносить собственные изменения в плакаты с изображением диктатора.

Новости об этом, конечно, тщательно скрываются, но кое-что уже стало достоянием публики. Отчет только за последние дни. Во Владивостоке и Оренбурге благодарные подданные закидали плакаты с Путиным тухлыми яйцами. В Томске по его физиономии открыли огонь из пейнтбольных ружей.

Ну а самый яркий пример народной любви пришел с родины президента РФ – из Петербурга. Там некий мужчина вооружился ведерком с черной краской и кистью на длинной палке. Подошел к одному из билбордов с изображением Путина и старательно вывел на нем слово "Лжец!".

Тут надо отметить, что это произошло не в элитном районе, а в Купчино – на обычной рабочей окраине города. Причем мужик этот разрисовывал плакат не поздней ночью, а вечером – на улицах были прохожие, по дороге рядом проезжали десятки машин и автобусов.

Но ни один человек не остановил этого художника. Никто не сказал: "Ну что ты, Путин – отличный президент, а вовсе не лжец". Людям было либо все равно, либо они даже выражали поддержку неизвестному автору.

В этих условиях местные власти по всей стране(!) пошли на очень странные меры. Под каждым (буквально – каждым) большим плакатом с изображением Путина они посадили по полицейскому.

Этим несчастным велели круглосуточно сидеть под плакатами в собственных машинах (типа, их там нет) и охранять физиономию Путина от желающих ее изукрасить. Никаких дополнительных выплат за это полицейским не положено, они даже бензин должны жечь свой, купленный на зарплату.

Естественно, сами стражи порядка в ярости. Они говорят, что такого никогда не было, раньше люди никакого внимания на предвыборную агитацию не обращали.

В результате патрульные полицейские стали быстро проникаться оппозиционными настроениями. Это не очень удивительно: после нескольких суток самой тупой работы на свете (причем на сибирском морозе) любовь к президенту у них быстро улетучивается.

Один из таких патрульных в интервью "Радио Свобода" прямо и сказал, что за Путина ни в коем случае голосовать не собирается, а на выборы и вовсе не пойдет.

Думаю, если уже и полиция начинает тихо ненавидеть царя, то дела его скоро будут совсем плохи. В конце концов, опереться ему больше не на кого. Да, и кстати: еще одна интересная деталь. Из-за нехватки полицейских – ограничено и количество предвыборной агитации Путина. Его штаб просто боится вывешивать плакаты, если к ним нельзя приставить патрульного.

Там понимают: если Путин будет висеть без охраны, то благодарные россияне обязательно сделают с ним что-то очень нехорошее.

Иван Яковина, nv.ua