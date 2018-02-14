Будущее от Apple: когда исчезнут бумажные деньги? 1 14.02.2018, 19:21

Бесконтактная оплата должна заменить банковские карты и бумажные деньги.

На ежегодном собрании акционеров Apple глава компании Тим Кук заявил, что ожидал большего от развития мобильных платежей Apple Pay, пишет портал Appleinsider. Он думал, что внедрение возможности бесконтактных платежей будет проходить быстрее. «Мобильные платежи развиваются медленнее, чем я ожидал, сидя здесь несколько лет назад. Но надеюсь, что я доживу до того момента, когда наличные деньги умрут», — сказал он.

Глава Apple добавил, что спрос на Apple Pay сильнее всего растет в Китае и России. Впрочем, по статистике ГК «Связной», Apple Pay поддерживают лишь 9% из 13 млн смартфонов, оснащенных NFC-чипом. Еще 9% приходится на Android Pay, а на Samsung Pay — 6%. Доля этих устройств продолжает увеличиваться, хотя возможность ее активного использования есть преимущественно только у жителей столичных регионов, пишет Forbes.ru.

В ноябре 2016 года MasterCard первым предоставил держателям карт своей платежной системы совершать платежи через телефон. Позже такая возможность появилась у держателей карт Visa, являющихся клиентами крупных банков. При этом любой из банков-партнеров платит Apple комиссию даже в том случае, если вы подключили свою карту к смартфону, но не пользуетесь бесконтактной оплатой: по данным «Ведомостей», банк платит 45 рублей в год за каждую карту, подключенную к сервису.

И MasterCard, и Apple давно занимаются внедрением токенизации.

Функция бесконтактной оплаты позволяет привязать обычную банковскую карту к приложению, а затем использовать сервис на смартфоне или «умных» часах для оплаты товаров и услуг. Ее работу обеспечивает встроенный в смартфон NFC-чип, поддерживающий технологию беспроводной передачи данных с малым радиусом действий. Благодаря ей между собой могут взаимодействовать устройства, находящиеся на небольшом расстоянии. По такому же принципу, например, работают карточки для оплаты проезда в метро.

На фоне развития технологии блокчейн и цифровых валют может появиться еще один вариант бесконтактной оплаты — цифровой рубль, который в будущем сможет полностью вытеснить бумажные деньги, предполагает генеральный директор ассоциации «ФинТех» Сергей Солонин: «Если появится альтернатива типа Крипторубля, которая будет обладать похожими свойствами на наличные — анонимность, надежность сбережений, легкость обращения, то вытеснение наличных это станет вопросом недалекого будущего. В других случаях я не вижу на обозримых горизонтах исчезновения наличных».

Каждому телефону — свою платежную систему

На данный момент в России доступны платежные технологии Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а в будущем также планируется поддержка Huawei Pay в устройствах соответствующих производителей. Функция бесконтактной оплаты Apple Pay первой появилась на российском рынке — в конце 2014 года она стала доступна в смартфоне iPhone 6. Но ни банки, ни терминалы магазинов не предоставляли возможности использовать бесконтактную систему оплаты.

За 2016-2017 годы в России было продано 55,8 млн смартфонов, эта цифра примерно соответствует количеству используемых в данный момент устройств, по расчетам аналитиков «Связного». Количество проданных смартфонов с чипом NFC, в которых можно использовать бесконтактную оплату, составили 13 млн штук или 24% от всех реализованных устройств. Таким образом, примерно каждый четвертый владелец смартфона в России может использовать его для электронных платежей. Если в 2016 году чипами для бесконтактной оплаты обладали 5 млн смартфонов (19% от всех проданных на рынке), то в 2017 году их количество выросло до 8,2 млн (27%).

Среди покупателей устройств с поддержкой бесконтактной оплаты в 2017 году наибольшим спросом пользовался смартфон iPhone SE 32GB (10% от всех проданных NFC-смартфонов). На втором месте оказался Samsung Galaxy A5 32GB (7%). Третье и четвертое заняли более дорогие устройства Apple — iPhone 6 (5%) и iPhone 7 (4,8%).