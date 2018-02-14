14 лютага 1922 году Патрыярх Маскоўскi блаславiў Урад БНР 14.02.2018, 19:26

У архівах захаваўся афіцыйны ліст Патрыярха Маскоўскага і Ўсяе Расеі Ціхана да Ўраду БНР.

Патрыярх прызнае справядлівай просьбу пашырыць ужываньне беларускай мовы сярод беларускіх вернікаў і піша, што РПЦ прыняла рашэньне дазволіць выкарыстаньне беларускай мовы ў беларускіх праваслаўных епархіях, а таксама што пры будучых прызначэньнях гіерархаў РПЦ на Беларусі будзе аддавацца перавага тым, хто валодае беларускай мовай.

У канцы свайго ліста Патрыярх бласлаўляе беларускі народ і ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі.

Ціхан – першы Патрыярх РПЦ пасьля аднаўленьня патрыяршаства, якое адбылося пасьля падзеньня расейскай манархіі. У 1981 годзе ён прылічаны да сьвятых Расейскай Праваслаўнай Царквой у Замежжы.

Афіцыйны ліст Патрыярха Маскоўскага і Ўсяе Расеі Ціхана апублiкавў сайт Рады БНР.

Патріархъ

Московскій и Всея Россіи

Февраля 1/14 дня 1922 г.

№135

Г. ПРЕДСѢДАТЕЛЮ СОВѢТА МИНИСТРОВЪ БѢЛОРУССКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Вслѣдствіе Вашего письма отъ 14 Января с.г. за №104, имѣю честь сообщить слѣдующее:

Меморандумъ Правительства Бѣлорусской Народной Республики о положеніи Православной Церкви въ Бѣлоруссіи и, главнымъ образомъ, подъ польской оккупаціей, отправленный 27 января минувшаго года, своевременно полученъ мною.

Въ виду особой важности возбуждаемыхъ симъ меморандумомъ вопросовъ, онъ сданъ былъ мною на обсужденіе Священнаго Синода и Высшаго Церковнаго Совета, состоящихъ подъ моим предсѣдательствомъ и представительствующихъ весь епископатъ, клиръ и мірянъ Православной Церкви.

По самомъ тщательномъ обсужденіи намѣчаемыхъ меморандумомъ мероприятій для утвержденія Православной Веры въ борьбѣ съ полонизмомъ и римо-католичествомъ, Высшимъ Церковнымъ Управленіемъ постановлено:

1) предоставить Преосвященнымъ Бѣлорусскихъ епархій (Литовской, Гродненской, Минской, Могилевской, Полоцкой и др.) въ случае поступленія от большинства прихожанъ ходатайства объ употребленіи бѣлорусскаго языка въ такъ называемомъ дополнительномъ богослуженіи, въ проповедяхъ, катехизаціи и пр., разрѣшить въ таковыхъ храмахъ пользованіе бѣлорусскимъ языкомъ,

и 2) предложить Преосвященнымъ тѣхъ же епархій приступить, если окажется возможнымъ, къ изданію на бѣлорусскомъ языкѣ проповедей, богогласниковъ, молитвъ и Новаго Завета.

Что касается пожеланія Правительства Бѣлорусской Народной Республики о замѣщеніи епископскихъ каѳедръ въ Бѣлоруссіи лицами, владеющими бѣлорусскимъ языкомъ, то осуществить данное пожеланіе нынѣ же не представляется возможнымъ, такъ какъ пришлось бы без должныхъ основаній смѣстить нѣкоторыхъ епископовъ, которые, хотя и не владеютъ бѣлорусскимъ языкомъ, но съ пользою трудятся для православнаго дѣла въ Бѣлоруссіи. Но въ то же время, признавая указанное положеніе справедливымъ, Высшее Церковное Управленіе постановило имѣть сіе пожеланіе въ виду при всѣхъ послѣдующихъ замѣщеніяхъ архіерейскиъ каѳедръ въ Бѣлорусскихъ епархіяхъ.

Извѣщения поименованнымъ выше епархіальнымъ Преосвященнымъ по указаннымъ двумъ постановленіямъ Высшаго Церковнаго Управленія разосланы были тогда же этимъ Преосвященнымъ. Заготовленъ былъ отвѣтъ и Правительству Бѣлорусской Народной Республики, но, за неименіемъ окказіи, сряду не могъ быть отправленъ, а впослѣдствіи попалъ въ число бумагъ, запечатанныхъ гражданскою властью въ бывшемъ помѣщеніи Канцеляріи Высшаго Церковнаго Управленія.

Призываю на весь Бѣлорусскій народъ благословеніе Божие и молитвенно желаю, чтобы Господь укрѣпилъ его силы въ отстаиваніи интересовъ родной для него Православной Церкви.

Призываю благословеніе Божие и на Ваши труды и на труды всего Правительства Бѣлорусской Народной Республики.