В Литве отключили «РТР - Планета» 2 14.02.2018, 20:01

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Российский пропагандистский телеканал был отключен за подстрекательство к войне и ненависти.

В среду Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) решила обязать ретранслирующие компании на год ограничить показ в Литве передач российского телеканала "РТР - Планета", передает delfi.lt.

Комиссия утверждает, что за последний год установлены три случая, когда были зафиксированы три нарушения в связи с подстрекательством к войне и ненависти в программах "РТР - Планета".

Комиссия утверждает, что в показанной в марте прошлого года передаче канала "РТР - Планета" звучали угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями. В другой передаче в мае звучали угрозы оккупировать стран Балтии.

Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала " РТР - Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского в программах канала. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения.

Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал " РТР - Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, КЛРТВ отозвала это ограничение.