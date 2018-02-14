Brexit может ударить по состоянию беглых российских миллиардеров 4 14.02.2018, 20:16

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Олигархи из РФ – самые активные покупатели на рынке элитной британской недвижимости.

Грядущий выход Великобритании из состава Европейского союза серьезно ударит по возможностям британской экономики. В этой ситуации правительство страны просто обязано будет изыскивать резервы для пополнения бюджета, и здесь очень кстати окажутся российские миллиардеры, передает theuk.one.

Начнем с того, что в прошлом году в Великобритании был принят Закон о криминальных финансах. Он требует от богатых иностранцев предоставлять властям полную информацию об источниках своих доходов. Если же у них не получится предоставить убедительные доказательства легального происхождения денег, они будут изъяты фискальными органами. Такой законодательный подход сильно ударит по российским магнатам, предпочитающим проводить время в Лондоне.

Отметим, что олигархи из РФ – самые активные покупатели на рынке элитной британской недвижимости, стоимость которой стартует от £10 млн.

По мнению экспертов, никаких громких дел, связанных с взысканием по Закону о криминальных финансах, в Великобритании пока еще не было. Но известно, что уже некоторые бизнесмены из РФ должны будут предоставить объяснения о происхождении своих доходов.