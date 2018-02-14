#FreeSentsov: В Минске пройдет акция в поддержку украинского режиссера 14.02.2018, 20:32

Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

Акция в поддержку Олега Сенцова состоится 26 февраля.

Белорусский ПЕН-центр вместе с Культурным центром «Корпус» и инициативой РосУзник приглашает на встречу, посвященную Олегу Сенцову - украинскому кинорежиссеру, сценаристу и писателю, передает «Новы час».

В программе: короткая лекция Максима Жбанкова об украинском кинематографе и место Сенцова в нем, рассказ Яны Гончаровой о переписке с Олегом Сенцовы и ситуацию с другими политзаключенными, просмотр фильма Олега Сенцова «Гомер» и дискуссия.

Встреча состоится 26 февраля, начало в 20:00. Культурный центр Корпус (проспект Машерова 9, корпус 8).

Это мероприятие будет интересно неравнодушным и людям с обостренным чувством справедливости: можно будет узнать, кто такой Олег Сенцов и за что он получил 20 лет колонии строгого режима, а также что думает обо всем этом сам Олег. Яна Гончарова, которая переписывается с Олегом, расскажет о его письмах. Вы не только узнаете, как помочь Олегу и его семье, но и сможете написать ему письмо прямо во время встречи. Поверьте, письма много значат для политзаключенных, так как воплощают вашу поддержку и солидарность.

Также приглашаются любители кино: Максим Жбанков обозначит место Олега в кинематографе Украины, а также ответит на вопросы зрителей после просмотра дебютного фильма Олега Сенцова «Гомер» - лента участвовала в международных кинофестивалях и была высоко отмечена критиками;

Любители литературы смогут приобрести книгу Олега (а вырученные средства будут направлены семье Сенцова). Рассказы Олега Сенцова впервые будут представлены по-белорусски.

Встреча пройдет в рамках всемирной акции, организованной PEN America 26 февраля, в годовщину аннексии Крыма. В этот день по всему миру пройдут чтения, протесты и другие мероприятия в поддержку Олега Сенцова и других политических заключенных, отбывающих сроки в России.