ЧП в совхозе «Сож»: о чем молчат власти? 2 14.02.2018, 21:08

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В совхозе массово забивают свиней, но власти заявляют, что «идет модернизация предприятия».

Жители агрогородка Новая Гута, что на Гомельщине, в один голос уверяют: в ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» массово забивают свиней. По словам местных, какое-то ЧП на предприятии случилось еще неделю назад, но инцидент замалчивается. Tut.by попробовал разобраться.

Неделю назад в редакционную почту стали массово валиться письма встревоженных сельчан: «В ОАО «Сож» дохнут свиньи, их палят… 2 линии закрыли, люди без работы», «на предприятии совхоз-комбинат «Сож», под видом борьбы с чумой уничтожают поголовье свиней», «идет сокрытие африканской чумы на совхозе-комбинате «Сож», массовая утилизация поголовья свиней». И мы поехали в Новую Гуту.

Здесь каждый второй житель так или иначе связан с предприятием «Сож» — или сам работает, или кто-то из родных. Про ЧП на комплексе, говорят, знают все: встреченные нами местные дружно кивают — да, мол, что-то в хозяйстве было, похоже, свиньи болеют — их забивают (или происходит падеж), туши вывозят.

— Говорят, когда случилось, сразу карантин ввели и работников трое суток на предприятии держали, даже котов за проходную не выпускали.

— Так уж и котов! Не говори, Люда, глупости, как ты за ними угонишься, за котами этими?

— Говорю тебе, там все серьезно, соседка рассказывала, что-то из-за корма все. Почти все свиньи передохли… Анька, твоя ж мамка на комплексе работает, что говорит? — кричит вслед проходящей мимо школьнице наша собеседница.

— Мамка не работает уже неделю, наверное.

— Ну вот, слышите, уже неделю.

От отсутствия официальной информации здесь что ни день — новые слухи.

— Люди порезали уже весь свой скот. Бо раз уж такое началось, то приедут и заберут, — рассказывают новогутовцы.

В фирменном магазине агрокомбината витрина-холодильник пустует. Остались лишь ценники. Кстати, в Гомеле все магазины предприятия в эти дни также закрыты.

— А где мясо? — спрашиваем продавцов.

— Пока нет.

— На комплексе мясо, — чуть слышно бормочет кто-то из покупателей.

— Заболело мясо! — подхватывает еще один.

Продавцы бросают на них осуждающие взгляды.

— Мы не уполномочены давать вам информацию, тем более сами ничего не знаем, — выходит в торговый зал заведующая магазином. — Нас официально в известность не ставили, сказали, что пока свинина поставляться не будет — на бойне ремонт. А все остальное, что вам тут рассказывают, — домыслы.

— А часто мясо пропадает с полок из-за ремонтов на бойне?

— Впервые.

На проходных предприятия — крепкий забор и охрана. Проситься на комплекс, конечно, бесполезно — и в более спокойные дни на предприятие вход посторонним воспрещен.

— Все у нас хорошо! Все работают, вот сейчас у людей обед будет, — уверяет охранник.

Генеральный директор хозяйства Андрей Напеленок ответил по мобильному телефону.

— Ничего страшного не происходит, штатная ситуация. Была проблема с поставками в магазин мяса, но это потому что бойню ремонтировали. Все у нас нормально. Через два дня мясо в магазинах появится. Извините, я сейчас в облисполкоме, не могу говорить.

Как заверили местные органы власти и представители профильного ведомства, речи о заболевании свиней, а тем более об АЧС не идет. Ситуацию в совхозе областные власти объясняют плановой модернизацией:

— Решение облисполкома о модернизации самортизированных зданий было принято давно: основанием послужил акт обследования технического состояния несущих конструкций двух блоков откормочных корпусов свинокомплекса совхоз-комбинат «Сож». Обследование было проведено специалистами БелГУТ. Идет плановое переселение свиней на другие площадки, часть из них отправляется на мясокомбинат, — сообщила пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Совхоз-комбинат «Сож» — одно из крупнейших сельхозпредприятий в Гомельской области, занимающееся животноводством, растениеводством, торговлей и оказывающее услуги общественного питания.

Основное направление деятельности — производство свинины на промышленной основе. Здесь работают более полутора тысяч человек.