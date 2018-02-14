Глава Минфина США анонсировал новые санкции против РФ 1 14.02.2018, 21:21

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Министерство финансов США прорабатывает санкции в отношении олигархов из «кремлевского доклада».

Министерство финансов США прорабатывает санкции в отношении олигархов и государственных деятелей, которые упомянуты в открытой части «кремлевского доклада», заявил глава ведомства Стив Мнучин, выступая на слушаниях комитета по финансам сената США. Трансляция заседания велась на сайте комитета, передает РБК.

Он отвечал на вопрос сенатора Бена Кардина (член Демократической партии, представляет штат Мэриленд) о том, почему по «кремлевскому докладу» еще не введены санкции. «Это посылает четкий сигнал мистеру Путину, что он может продолжать так себя вести (вмешиваться в выборы. — Прим.), не боясь последствий. Можете объяснить, как вы намерены исполнять закон?» — спросил Кардин.

Министр заявил, что его ведомство привержено исполнить закон. Он сказал, что полномочия по санкциям против российской разведки и оборонного сектора делегированы Госдепу США, Минфин занимается «олигархами» и «государственными лидерами». Подготовка «кремлевского доклада» — только первый этап, подчеркнул Мнучин.

В ответ на это сенатор обратил внимание на то, что открытая часть этого доклада получилась копией списка миллиардеров Forbes. «Я вижу это как сигнал России, будто мы не собираемся принимать шаги против коррумпированного режима и олигархов», — сказал Кардин.

«Нет, сенатор, это абсолютно не так. Я могу вас заверить, что… Еще раз, я встретился этим утром с нашей внутренней группой и с представителями разведки, мы активно работаем над российскими санкциями, которые станут следствием открытой части доклада, и я буду встречаться с банковским комитетом (сената. — Прим.), проведу им засекреченный брифинг, буду рад и вам такой дать», — ответил министр.

Накануне издание Politico писало, что Кардин и два других сенатора-демократа подготовили проект резолюции с призывом к президенту США Дональду Трампу ужесточить санкции против Москвы. Политики обвинили Белый дом в несерьезном отношении к «кремлевскому докладу».

Так называемый «кремлевский доклад», содержащий сведения о высокопоставленных должностных лицах и бизнесменах России, был представлен конгрессу 29 января. Часть его засекречена. Публичная часть — список из чиновников, депутатов, а также российских бизнесменов, состояние которых превышает $1 млрд. Всего в перечне 210 человек. Сама по себе публикация этого списка юридических последствий не несет. В секретной части, поясняли позже в Минфине США, содержится «чувствительная информация» и насчитывает «сотни страниц». Мнучин обещал, что за «докладом» последуют санкции. В Вашингтоне до этого уже признавали, что открытая часть списка составлена на основе открытых источников, включая списки Forbes.