Metallica получит «Нобелевскую премию по музыке» 3 14.02.2018, 21:32

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Metallica стала первым метал-коллективом, который удостоился Polar Music Prize.

Группа Metallica стала лауреатом престижной международной премии Polar Music Prize, которую еще называют «Нобелевской премией по музыке», сообщает ВВС.

Организаторы премии заявили, что группе удалось «превратить подростковую комнату в Вальхаллу».

Церемония награждения премией состоится в Стокгольме в июне, призовой фонд составляет 90 тысяч фунтов (125 тысяч долларов).

Metallica стала первым метал-коллективом, который удостоился Polar Music Prize. До этого ее лауреатами были Пол Маккартни, Чак Берри, Би Би Кинг.

Премия была создана в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом Андерсеном.

Metallica — одна из наиболее известных и коммерчески успешных метал-групп в мире. Вместе с Megadeth, Anthrax и Slayer Metallica входит в так называемую «большую четверку трэш-метала», которой удалось популяризировать жанр.