В Витебске антикризисный управляющий обворовал свое предприятие 4 14.02.2018, 21:37

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Управляющий обанкротившегося витебского предприятия украл более $ 7000.

Назначенный руководитель распорядился выплачивать ему зарплату, превышающую допустимую в три раза.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбудило уголовное дело в отношении управляющего по делу о банкротстве витебского ОАО «Классика индустрии моды».

В 2015 году экономический суд признал это некогда крупное градообразующее предприятие банкротом и постановил его ликвидировать, сообщает сайт КГК.

Судом был назначен антикризисный управляющий, в обязанности которого входило погашение заявленных кредиторами требований, в том числе задолженности по зарплате, за счет продажи имущества предприятия-банкрота.

Согласно действующему законодательству, за осуществление своих полномочий в процедуре банкротства управляющему ежемесячно вне очереди выплачивается заработная плата за счет средств банкрота, исходя из среднемесячной заработной платы по республике.

Однако антикризисный управляющий ОАО «КИМ» давал указания начислять ему с февраля по декабрь 2017 года зарплату, превышающую допустимую в 3 раза. Таким способом он завладел деньгами предприятия на сумму более 14 тысяч рублей.

В отношении теперь уже бывшего антикризисного управляющего ОАО «КИМ» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).