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Баскетболистки сборной Беларуси обыграли Польшу в квалификации ЧЕ

  • 14.02.2018, 21:39

Белоруски обыграли полек со счетом 71:50.

Женская сборная Беларуси уверенно обыграла команду Польши в домашнем матче квалификации чемпионата Европы-2019 — 71:50, передает pressball.by.

Самым результативным игроком в составе команды Натальи Трофимовой стала Мария Попова — она набрала 13 очков.

БЕЛАРУСЬ — ПОЛЬША — 71:50 (13:6, 23:17, 15:12, 20:15)

БЕЛАРУСЬ: Бентли (6), Филончик (н.в.), Гаспер (8 + 6 подб.), Голубева (н.в.), Левченко (6 подб.), Лихтарович (8 + 6 подб.), Попова (13 + 8 подб. — 4 потери), Рытикова (2 — 4 потери), Снытина (11 + 3 паса), Тарасова (3), Веремеенко (8 + 3 подб. + 3 блок-шота — 6 потерь), Зюзькова (12 + 3 паса).

Группа "В": Турция — 8 (4), БЕЛАРУСЬ — 7 (4), Польша — 5 (4), Эстония — 4 (4).


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