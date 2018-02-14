Конференция в Кувейте: на восстановление Ирака выделят $30 миллиардов 14.02.2018, 21:56

Международная конференция по восстановлению Ирака проходила в Кувейте с 12 февраля.

Участники международной конференции по восстановлению Ирака договорились выделить в общей сложности 30$ млрд в поддержку иракской экономики.

Об этом сообщил в среду глава МИД Кувейта, организовавшего форум, шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах, передает grushevskogo5.com.

"В конференции приняли участие 76 стран и организаций, 51 фонд, 107 неправительственных организаций и более тысячи представителей бизнеса, - сказал он. - Результатом этого форума стало участие в проектах по инвестициям и развитию для восстановления Ирака на $30 млрд".

В частности, Европейский союз объявил о предоставлении $400 млн в качестве гуманитарной помощи Ираку, Всемирный банк решил выделить на восстановление Ирака $4,7 млрд, Кувейт - $2 млрд, Турция - $5 млрд, Саудовская Аравия - $1,5 млрд.

Катар также взял на себя обязательства по содействию Ираку в восстановлении инфраструктуры и сообщил о планах реализации ряда проектов в этой сфере.

Международная конференция по восстановлению Ирака после освобождения от террористической группировки "Исламское государство" проходила в Кувейте с 12 февраля.