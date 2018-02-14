В Польше наблюдается рекордный рост ВВП 5 14.02.2018, 22:22

2,357

В четвертом квартале 2017 года ВВП в Польше вырос на 5,1%.

В четвертом квартале 2017 года ВВП в Польше вырос на 5,1%.

Об этом свидетельствуют предварительные оценки Главного статистического управления в Польше. Это самый лучший результат за почти десять последних лет, передает «Польскае радыё».

Напомним, что после первых трех месяцах прошлого года ВВП в стране вырос на 4,1%, в следующем квартале - на 4%.

Во второй половине прошлого года польская экономика начала развиваться значительно быстрее. Положительные данные, это прежде всего результат роста потребления, но также инвестиций.

Аналитики банка PKO BP надеются, что 2018 год будет столь же успешным для польской экономики, как 2017 году, а рост ВВП будет оставаться на уровне 4,6%. Они обращают внимание на рост инвестиций, который в конце прошлого года составил 12%, а также на экономическое оживление во всем регионе Центральной и Восточной Европы, в том числе в Венгрии и Румынии.

Польские власти также могут похвастаться реализацией планов относительно роста ВВП на 2017 год. Бюджетный закон предусматривал среднегодовой рост ВВП на уровне 3,6%. В 2018 году, по бюджетному закону, он должен составить 3,8%.

В свою очередь опрос, проведенный среди 20 экономистов свидетельствует о том, что в этом году рост ВВП может составить даже 4%.