New York Post: Путин должен был одобрить российскую атаку на силы США 14.02.2018, 23:17

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Атака на силы США не могла произойти без личного одобрения президента РФ.

"Это было неизбежно. Российские "наемники" атаковали передовую базу в Сирии, где, как им было известно, находились американские советники. Это был тест. И наши военные его прошли", - пишет Ральф Питерс, офицер армии США в отставке и писатель, в статье для The New York Post (перевод - inopressa.ru).

"Будем надеяться, что наша администрация тоже его пройдет", - добавляет он.

"Самое важное в этой атаке на наши войска - то, что это не могло произойти без личного одобрения Владимира Путина", - утверждает автор.

"Ядро атакующей силы составляли члены "Группы Вагнера" - российской версии американских головорезов, работавших на компанию, ранее известную как Blackwater", - говорится в статье.

"И где-то от нескольких десятков до 200 человек из этих кремлевских вспомогательных войск были убиты и еще сотни атакующих ранены", - пишет автор.

"Что случилось? На прошлой неделе управляемая из России оперативная группа с танками и артиллерией пересекла согласованную линию дэконфликтации, отделяющую территорию Асада от территории, освобожденной "Демократическими силами Сирии", - нашими парнями. Русские знали, что наши советники находятся там, потому что мы сами им об этом сказали. Преодолев 5 миль, русские, слегка замаскированные под войска режима, атаковали", - говорится в статье.

"Наши штурмовики и дроны нанесли ответный удар, чтобы непосредственно защитить наши войска", - пишет Питерс.

"Но вот что прозрачно, как водка: Путин был готов рискнуть большим количеством своих людей в надежде, что они убьют достаточно американских советников, чтобы заставить нас бежать из Сирии. Это не сработало, но Путин не сдастся. Он заплатил намного большую цену в Сирии, чем ожидал изначально, и хочет получить прибыль от инвестиций", - считает автор.

"Мы прошли тест на прошлой неделе. Но это была внеплановая контрольная, а не итоговый экзамен", - заключает бывший военный.