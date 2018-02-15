Во Флориде в школе произошла стрельба: 17 погибших 15.02.2018, 7:33

Огонь открыл 19-летный бывший ученик школы.

В штате Флорида, США в местной школе города Паркленд произошла стрельба. Погибли по меньшей мере 17 человек, сообщается на странице полиции округа в Twitter.

Не уточняется информация о погибших - известно только, что среди них есть и школьники, и взрослые.

Стрельбу начал 19-летний Николас Круз, который раньше был учеником школы Stoneman Douglas High School в Паркленде. Его арестовали.

По словам шерифа, Круз был вооружен винтовкой AR-15, сообщает USA Today. Он вероятно был участником "федеральной программы подготовки молодых резервистов".

JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccX pic.twitter.com/3ovf5LhzBs — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 14 февраля 2018 г.

Бывшая одноклассница Круза рассказала, что у него были проблемы с управлением гневом, и он часто шутил "жестокие подростковые шутки" о стрельбе и оружии.

По словам школьников, сначала включилась пожарная сирена, а потом началась стрельба.

Президент Дональд Трамп выразил свои соболезнования родным погибших и пострадавших.