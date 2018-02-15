На работу в Польшу выехало рекордное количество белорусов 15.02.2018, 7:38

Cредняя зарплата в польских фирмах составила около $1470.

Это следует из сведений, которые озвучило польское Министерство иностранных дел. В прошлом году польские консульства в Беларуси выдали более 35 тысяч рабочих виз. Это почти на 20 тысяч больше, чем в 2016-м году. И в 7 раз больше, чем в 2015-м году.

Всего белорусам в прошлом году выдали почти 419 тысяч шенгенских и национальных виз.

По данным МИД Польши, выросло и количество взносов на Карту поляка – почти на три тысячи по сравнению с 2016-ым.

С первого января минимальная зарплата в Польше составляет 2100 злотых или $ 620 долларов. А средняя зарплата в польских фирмах в декабре составила около 4973 злотых (около $ 1473) – самый высокий показатель в истории страны.