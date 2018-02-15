Роман Бессмертный: Наемников «Вагнера» просто сдали 15.02.2018, 9:59

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Роман Безсмертный

Фото: PHL

Российское руководство сознательно отправило своих наемников в безнадежный бой.

Москва подставила уничтоженных в Сирии российских наемников ЧВК "Вагнер" ради того, чтобы в "кремлевском списке" США убрали ряд лиц. Такое мнение высказал во время онлайн-конференции на сайте "Сегодня" экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске (2015-2016 гг.) Роман Бессмертный.

Он выразил уверенность, что вопрос обсуждался по российским наемникам и их просто разменяли на определенных лиц в "кремлевском списке", обнародованном в США.

"Список сокращался высокими темпами в последние дни, который был составлен на основании закона о врагах США. Закон требует составить такой список, и это еще не означает, что люди внесенные в санкционный список, будут рассматриваться. И в последние дни из этого списка стали пропадать люди, и очевидно, что их просто разменяли на эту "армию" (ЧВК "Вагнер". – Ред.). И отсюда такая вялая реакция. Военное высшее руководство России просто их сдало. Их просто сдали. О том, что США знали про эти части, это очевидно, и если была бы другая реакция, я бы сказал другую фразу. В эмоциях, оценках и цифрах, которые были озвучены, я вижу попытку информационно погасить все, чтобы и изменить вектор. То есть там называются военные единицы, которые не могут соответствовать текущей ситуации", – рассказал Бессмертный.

Как сообщалось, стали известны детали боя в Сирии, в котором погибли российские наемники. Как оказалось, помимо потерь живой силы, по разным оценкам – 215-600 человек, США уничтожили более 10 танков и трех десятков единиц другой бронетехники.

Спустя пару дней после сообщении об огромных потерях вагнеровцев, появилась первая реакция Кремля. Песков намекнул, что Россия якобы "ничего не знает" о нахождении на сирийской земле своих наемников.