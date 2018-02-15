Белорус купил залоговое авто в российском салоне с «гарантией» 12 15.02.2018, 10:21

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Машина сразу же была остановлена ГИБДД.

В редакцию ABW.BY обратился читатель Павел. Его историю можно было бы отнести ко всем схожим по теме "Залоговые авто", но есть одно но: Павла обманули не какие-нибудь банальные российские мошенники, а самое настоящее юридическое лицо - автосалон "Пегас-авто".

Автосалон этот находится в Москве, он вполне себе действующий и довольно крупный, из чего можно предположить, что историй, подобных произошедшему с Павлом, может прибавиться.

Павел рассказал подробности своей истории:

"Только что приехал из Москвы, где в автосалоне "Пегас-авто" приобрел автомобиль Ford Focus 2011 года выпуска. Эти, мягко говоря, мошенники после подписания договора купли-продажи вынудили меня заплатить еще 50 тысяч российских рублей помимо договорной цены за гарантию на автомобиль, а если бы я не согласился, грозились отменить скидку 40 тысяч, о которой договаривались изначально. Мерзавцы, что тут скажешь.

После того как я выехал на МКАД, из потока автомобилей меня "выдернул" экипаж ГИБДД. Проверили имевшийся на руках СТС и сообщили, что регистрационные "номера" автомобиля в розыске, то есть сняты с учета более 10 дней. Короче, изъяли СТС, взамен выдали акт изъятия и говорят: ничего страшного, поезжайте в Смоленск, там спокойно снимете авто с учета, предъявив сей акт. В душу закрались сомнения: для чего все это? Пока ехал до Смоленска, было время подумать, и в голову пришла мысль, что это все для того, чтобы скрыть данные предыдущего владельца по СТС, некоего гражданина Ефремова. По договору комиссии автомобиль продавало ООО "Элит-трейд", в ПТС же была куча всяких печатей фирмы "Комтрэйд". ПТС оригинальный, но полностью заполненный, и по этой причине автосалон меня в него не вписал, то есть ввиду отсутствия места, как мне пояснили. По приезде в Смоленск местная ГИБДД отправила меня назад в Москву ставить недостающие печати и прописывать мои данные в особых отметках. В итоге все сделал как рекомендовали, после чего снял авто с учета и получил транзитные "номера". По приезде в Минск решил проверить по VIN-номеру историю автомобиля. По ДТП было все чисто...

По другим учетам - тоже. Радовался, пока не дошел до базы данных залогового имущества Федеральной нотариальной палаты РФ.

И все… Как так, ведь при покупке автомобиля мне выдали гарантийное письмо о чистоте сделки?! Теперь не знаю, что делать".

Наши читатели знают, что немало белорусских автолюбителей стали "счастливыми" обладателями автомобилей, находящихся в залоге российских банков. Об этом писали много, получали комментарии компетентных лиц, люди переживали и продолжают переживать, но "воз и ныне там". Незамысловатая преступная схема работает до сих пор, жертвами аферистов становятся наши соотечественники. Посмотрев предоставленные Павлом документы, мы выстроили цепочку произошедших событий - читайте и удивляйтесь!

Начнем пошагово. Сначала обратим внимание на залогодателя, некоего Иванова Павла Александровича, который согласно выписке от 18 января 2018 г. предоставил автомобиль Ford в залог ПАО "Плюс Банк".

Паспорт действительный. Но передавал ли гражданин Иванов залог под выданный ему банком кредит - большой вопрос. Учитывая наличие большого количества информации по подобным случаям, мы в этом сомневаемся.

Как сказал Павел, автомобиль ему продавали от имени ООО "Элит-трейд".

Располагается оно, кстати, по одному адресу с автосалоном "Пегас-авто": Варшавское шоссе, 170г, строение 3.

По данным Единого государственного реестра, юридическое лицо действующее.

Как автомобиль попал в ООО "Элит-трейд"? Из документов мы выяснили, что некий гражданин Ефремов из Санкт-Петербурга изначально передает ООО "Аврора Авто Центр" из этого же города автомобиль на реализацию. "Аврора Авто Центр" передает его ООО "Комтрэйд" договором от 5 января 2018 года на реализацию в Москву.

Организация эта также числится как действующая. Виды деятельности - от фармацевтики до полиграфии и строительства зданий. В общем, широкий спектр направлений. Но зачем передавать автомобиль от одного юридического лица другому? Как видно из договора, 5.01.2018 ООО "Комтрэйд" принимает автомобиль, а 18.01.2018 он становится предметом залога у ПАО "Плюс Банк". Исходя из того что залог банку предоставил товарищ Иванов П.А., получается, что гражданин приобрел указанный автомобиль в собственность, вполне возможно - у этого ООО, причем за кредитные средства банка, в связи с чем автомобиль и стал залоговым.

Сведения об этом должны быть вписаны в ПТС, но в документе, по словам нашего героя, никаких сведений о Иванове не было. Далее гражданин Иванов продает авто ООО "Элит-трейд". Да-да, именно продает, поскольку в договоре с Павлом это юрлицо указано как продавец, а не комиссионер. Но автомобиль залоговый - стал бы "Элит-трейд" покупать обремененный финансовыми обязательствами автомобиль для перепродажи? Нет. Если только фирма сама не "в теме", о чем можно судить из документа, который, собственно говоря, и рассеял у Павла все сомнения в чистоте приобретаемого авто.

"ООО "Элит-трейд"… подтверждает, что Ford Форд "Фокус" не является предметом залога, сделок и иных рисков…" Письмецо это, носящее громкое имя "Гарантийное" (хотя язык не поворачивается таковым его называть), датировано 8 февраля 2018 года. А ведь все это время указанный в письме автомобиль уже числился в реестре залогов. Реестр находится в свободном доступе, проверить наличие ограничений для ООО "Элит-трейд" не составляло никакого труда.

Вариантов тут два: либо не проверили (что сомнительно), либо проверили, все узнали, но решили "впихнуть" проблемный автомобиль следующему покупателю, желательно из другого региона. Так или иначе, но документ, гарантирующий отсутствие залога, они выдали. Свой психологический эффект этот документ сыграл, но, по сути, это филькина грамота.

Удивительной во всей этой истории является роль ГИБДД, которая по случайному стечению обстоятельств, сразу после выезда из автосалона высматривает ничем не примечательный Ford в потоке автомобилей и изымает у Павла СТС - единственный документ, где был указан первый владелец - физическое лицо.

Резюмируем: в течение приметно одного месяца автомобиль меняет четверых собственников, начиная от физлица и заканчивая несколькими ООО. Отличный пример того, как запутать историю автомобиля, чтобы конечный покупатель не докопался до истины.

Павел: "Поскольку я сохранил сведения о первом владельце Ford гражданине Ефремове, то установил его контактные данные и связался с ним по телефону. Он пояснил, что у него действительно был в собственности этот Ford, но еще в начале января он отдал его на реализацию в комиссионный магазин в Санкт-Петербурге, с ним рассчитались, и все. Ни о каких залогах он не слышал, тем более ни о каких кредитах…

Уже сейчас, успокоившись и проанализировав ситуацию, я понял, зачем ООО "Элит-трейд" так тщательно мне все "гарантировало", подтверждая все это красивыми бумажками, - пускали пыль в глаза. Даже сертификат гарантийный выдали.

Владельцем, как видите, указан я. Увы, права на этот автомобиль, если не будет выплат по кредиту, а мы же знаем, что не будет, перейдут банку".

Данная история в своем роде показательная. Показательная тем, что при покупке автомобиля в России верить нельзя никому: ни частному собственнику, ни автосалонам с громкими именами, ни всяким ООО, которые разбрасываются гарантийными письмами о том, что все хорошо, автомобиль кристально чистый, не в залоге. Зная ситуацию с залоговыми автомобилями, считаем, что Павлу, скорее всего, еще предстоит получить весточку из российского суда в виде искового заявления с требованием обратить автомобиль в собственность банка в счет долга по кредиту. Решения эти суды выносят в большинстве своем в пользу банков. Но шансы противостоять в суде у Павла есть, главное, чтобы ООО "Элит-трейд" оказалось вполне себе "живой" организацией.