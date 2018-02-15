Группа «Крама» встречает весну большим концертом 15.02.2018, 10:30

4 марта в минском ресторане-пивоварне «Друзья» состоится большой концерт «Крамы» с презентацией DVD-альбома «Крама - 25 гадоў».

Это съемки концерта, который прошел в Минске 12 ноября 2016 года в «Prime hall», и был посвящен 25-летнему юбилею группы. «Крама» ещё в 1994 году была победителем самой первой «Рок-каранацыі», и продолжает славить белорусский блюз и через четверть века. Юбилейная программа состояла из знаменитых хитов, в том числе прозвучало немало песен, которые коллектив уже не исполняет на своих обычных концертах – «Стары сабака», «Доўгія ногі», «Ім не трэба твой блюз», «Чакай» в новых аранжировках.

4 марта кроме презентации концертного DVD состоится премьера новой версии песни на стихи Михала Анемподистова.

Игорь Ворошкевич с музыкантами решили дать вторую жизнь давней композиции группы «Бонда» «Да неба» (1986) с текстом Анемподистова, и первое исполнение 4 марта посвятить памяти поэта и художника.

Игорь Ворошкевич вспоминает историю песни: «В группе «Бонда» основным поэтом был барабанщик Сергей Кныш. Но иногда тексты писали – или пробовали писать – и другие. Например, Феликс Аксёнцев, который потом воплотил свои задумки с группой Ulis, Федя Кашкуревич написал на одну песню текст. И Михал Анемподистов тоже написал текст. И было это, насколько я помню, в 86 году. Сергей Кныш пошел в армию, он отсутствовал два года. А с Михалом мы познакомились, думаю, через Сергея Кравченко, они дружили. Саму песню, музыку мы написали, когда были на студенческой «халтуре» в Нижневартовске. Потому что почти все учились в театрально-художественном институте. Я точно помню, как я просто без гитары ходил по улицам и напевал эту мелодию. А как вернулись домой, Михал и написал текст, который нам подошел. Получилась песня «Да неба».

Потом, когда была уже «Крама», я неоднократно предлагал Михалу написать нам текст, но он постоянно как-то вежливо находил причины для отказа. То у него какое-то другое срочное дело, то вдохновения нет. Но никакой обиды у меня, конечно, не было, и тем более – нет сейчас. Просто тогда его идеи, возможно, больше совпадали с другими музыкантами. Например, с Касей Камоцкой. Это я только недавно понял, задумался уже после смерти Михала – что с Касей Камоцкой он воплотил в жизнь свою любовь к польской группе Maanam. Я, кстати, этот коллектив любил не меньше Михала. Но из-за того, что я мальчик, мой образ не подходил. А вот в Касе Камоцкой он что-то такое увидел, почувствовал. Поэтому и получилось так много отличных песен.

Свой весенний концерт в начале марта мы начали планировать еще осенью, уже была дата. А после трагического ухода Михала появилась идея восстановить песню, дать ей новую жизнь. И так получается, что именно 4 марта будет 40 дней с дня смерти Михала Анемподистова. И его памяти мы посвятим эту композицию – «Да неба».

В ближайшее время «Крама» планирует вернуться в студию звукозаписи и выпустить макси-сингл из трех песен. Сингл станет первой ласточкой будущего студийного альбома. (Предыдущая пластинка «Белая вода» выходила в 2004 году). В новый макси-сингл войдут кавер на песню «Бонды» «Да неба», студийная запись песни «Стэфка праз 30 год» («Стэфка-3»), которая до этого звучала только на концертах, и абсолютно новая композиция на слова давнего коллеги «Крамы» по написанию песен Змицера Лукашука. Кроме этого, в планах и съемки клипа на песню «Стэфка праз 30 год», который тоже войдет в макси-сингл.

Кстати, песни группы «Крама» нравятся не только белорусам. Они заинтересовали и китайскую публику, китайских любителей музыки. Благодаря гитаристу из первого, золотого состава «Крамы» Илье Шевчику, который уже 15 лет успешно работает в Китае и стал там признанным музыкантом. Он часто выступает на телевидении, сотрудничает с местными артистами. В начале этого года Илья с китайскими коллегами перевели на китайский язык и записали один из хитов «Крамы» «Выпі са мной да дна». Кроме этого, песню Илья Шевчик часто исполняет на концертах, исполняет по-китайски, и видит, что китайцам нравится мелодика «Крамы». Есть планы перевести и записать еще не одну песню нашей белорусской группы, и, возможно, даже выпустить полноценный альбом. Если поклонников «Крамы» в Китае станет много, Илья мечтает организовать для родного коллектива китайский гастрольный тур.

Встречайте весну вместе с группой «Крама»!

4 марта, «Крама» приглашает всех поклонников на презентацию концертного DVD с своего 25-летия, в ресторан «Друзья».

Вас ждут: лучший белорусский рок, хорошее пиво и отличное настроение!

Начало в 20-00.