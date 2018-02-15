Министр обороны: Единственного сына тоже будем забирать в армию 26 15.02.2018, 10:50

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Андрей Равков

Фото: БелТА

Андрей Равков рассказал, что этот вопрос «промониторили».

Министр обороны Андрей Равков прокомментировал идею не призывать в армию единственного сына в семье.

Отвечая на вопрос tut.by о том, будут ли призывать в армию единственного сына в семье, министр обороны Андрей Равков рассказал, что этот вопрос «промониторили».

— У нас 21% мальчишек — это один ребенок в семье, а из тех, кто в резерве, еще больше, — 24%. Сказать, что их не будут призывать в армию, будет неправильно. А родители двух-трех сыновей скажут: «А мы что, не такие?».

Министр также рассказал, что из-за демографической ситуации в стране в армию приходится призывать тех молодых людей, которые бы в начале 2000-х не прошли отбор.

— Почти 5% призывников привлекались к уголовной ответственности по различным преступлениям: кражи, хулиганство. Две трети состояли на учете в милиции, 2,4% на учете у нарколога, 3,5% — у психиатра.

По словам министра, 98% из этих парней в армии удается перевоспитать.

— Они приходят домой нормальными, достойными людьми, — отметил Равков.