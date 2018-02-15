Расшифрованы данные черного ящика Ан-148 15.02.2018, 11:13

6,700

Фото: РИА «Новости»

Незадолго до падения началась паника, и пилоты перестали контролировать происходящее.

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось извлечь данные речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148. Об этом сообщает сайт МАК.

Запись переговоров в кабине пилотов показала, что летчики сразу заметили расхождения в показаниях скорости.

Пилоты пытались разобраться, почему данные о скорости разнятся. Для этого они выключили автопилот и начали снижение. Незадолго до падения началась паника, и пилоты перестали контролировать происходящее.

Днем 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли. Среди погибших было трое несовершеннолетних.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) ранее заявили, что основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. По данным комитета, в течение полета не работал обогрев ни одной из трех трубок. Почему он не работал, пока неизвестно.