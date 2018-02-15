Индекс «Робин Гуда»: Как долго богатейшие люди мира могли бы содержать свои страны 15.02.2018, 11:25

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Активов богатейшего россиянина хватило бы на две недели, киприоты «протянули» бы больше.

Как пишет zautra.by, Bloomberg опубликовал так называемый индекс Робин Гуда: аналитики агентства подсчитали, как долго могли бы проработать правительства разных стран мира, если бы все бюджетные расходы страны взял на себя ее самый богатый человек. Для расчетов аналитики Bloomberg использовали данные своего «индекса миллиардеров» и данные Международного валютного фонда о бюджетных расходах в странах. Всего в «индекс Робин Гуда» Bloomberg вошло 49 стран.

Первые строчки индекса занимают те миллиардеры, чьи деньги закончились бы быстрее всего. Ими стали богатейшие люди Китая, Японии и Польши.

Деньги самых богатых людей этих стран — основателя Alibabа Group, китайского миллиардера Джека Ма, создателя японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи и польского медиамагната Зигмунта Солож-Жака — закончились бы одинаково быстро, всего за четыре дня, несмотря на разницу в размере состояний и в государственных расходах этих стран.

Самые богатые люди Канады, Германии, Турции и Великобритании (5-е, 6-е, 7-е и 8-е места) смогли бы финансировать свои страны только пять дней. Столько же смог бы поддерживать на плаву США и самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 99 млрд долларов.

Россия занимает в рейтинге 16-е место. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов потратил бы свое состояние в 19,7 млрд долларов за две недели при расходах 1,399 млрд долларов в день.

Дольше всего продержалось бы на средства «своего» миллиардера правительство Кипра: из-за небольшой численности населения и невысоких соцрасходов средств кипрского миллиардера Джона Фредриксена хватило бы на 441 день из расчета 23,6 млн долларов бюджетных расходов в день. Фредриксен расположился на 49-м месте рейтинга.