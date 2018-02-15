Капитан минского «Динамо» покидает команду 1 15.02.2018, 11:49

1,328

Владимир Денисов

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Хоккеист Владимир Денисов продолжит карьеру за границей.

Капитан минского «Динамо» Владимира Денисова покидает команду. Контракт с защитником сборной Беларуси расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба «зубров», пишет tut.by.

Минское «Динамо» пошло навстречу инициативе Владимирa Денисовa.

— В новой команде Владимир получит игровую практику, необходимую ему для полноценной подготовки к чемпионату мира. Клуб благодарит Владимира Денисова за проделанную работу, желает ему успехов в новой команде и, конечно же, на предстоящем мировом первенстве в составе сборной Беларуси! — говорится в сообщении пресс-службы.

Новый клуб Денисова СайПа базируется в финском городке Лаппеэнранта и сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Финляндии. Эта позиция позволяет напрямую выйти в четвертьфинал плей-офф.

Нокаут-раунд стартует 20 марта, до финиша регулярного чемпионата команде Теро Лехтери предстоит провести еще 7 матчей.

В нынешнем чемпионате КХЛ 33-летний Владимир Денисов провел за минское «Динамо» 40 матчей и заработал 3 (1+2) результативных балла 42 минутах штрафа и показателе полезности «-7». Часть сезона он пропустил из-за травм.

Минское «Динамо» досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф.