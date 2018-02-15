Британия официально обвинила РФ в кибератаке вируса NotPetya 3 15.02.2018, 11:41

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Атака была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, но имела более глобальные цели.

Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, сообщает ria.ru.

"Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала повторяющееся неуважение к украинскому суверенитету. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов… Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества", - говорится письменном заявлении замглавы британского МИД Тарика Ахмада.

По его словам, атака была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее целью было нарушение работы организаций и компаний в Европе. Главной ее целью были финансовый, энергетический и правительственный секторы на Украине, считает замминистра.

"Великобритания отвечает на вредоносную киберактивность, независимо от того, от кого она исходит, а также возлагает ответственность за возмещение ущерба на тех, кто причиняет нам вред. Мы намерены активизировать международные усилия по укреплению свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства", - говорится в заявлении.

Напомним: глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Нападению подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.