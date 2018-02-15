Bloomberg: Наемников «Вагнера» после разгрома отправили в госпитали Минобороны РФ 15.02.2018, 11:58

4,869

иллюстрационное фото

Число погибших растет из-за тяжелых ранений.

Россияне, раненные во время авиаударов американской авиации в Сирии, проходят лечение в госпиталях Министерства обороны в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом агентству Bloomberg на условиях анонимности сообщили двое знакомых пострадавших. Утверждается, что число погибших растет из-за того, что у некоторых пациентов очень тяжелые ранения.

7 февраля при авиаударе США в провинции Дейр-эз-Зор погибли от 100 до 500 вооруженных людей, сражавшихся на стороне президента Сирии Башара Асада. По разным данным, потери среди членов "частной военной компании Вагнера" составили от нескольких десятков до нескольких сотен россиян. Министерство обороны гибель граждан России отрицает. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было.

О том, что в Сирии под авиаудар международной коалиции во главе с США попали российские наемники, со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал американский телеканал CBS. Утверждалось, что наемники оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение. В американском командовании не располагают данными о том, что среди погибших были россияне. В Пентагоне подчеркивают, что перед нанесением ударов американское командование связывалось с российскими военными, которые заявили, что среди наступающих россиян нет.