Видеофакт: Мужчина впервые использовал мобильный телефон в 80 лет 2 15.02.2018, 12:09

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За два дня видео набрало 32 тысячи ретвитов и более 130 тысяч лайков.

Парень из Финикса, штат Аризона, заснял и выложил в твиттер видео, на котором пожилой мужчина впервые использует мобильный телефон. Неловкие нажатия на кнопки уходят на второй план сразу после того, как он наконец слышит гудок исходящего вызова, пишет medialeaks.ru.

На этот раз в центре внимания пожилой мужчина, который, кажется, впервые взял в руки мобильный телефон. И да, это происходит в 2018 году.

Может быть, 80-летний мужчина и жмёт на маленькие телефонные клавиши слишком сильно. Однако, судя по его реакции, дедушка до последнего не верил в работоспособность телефона и не ожидал, что тот реально зазвонит. Парень, опубликовавший видео, уточняет, что он только учит своего старшего приятеля использовать мобильник.

В твиттере дедушке обрадовались. За два дня видео набрало 32 тысячи ретвитов и более 130 тысяч лайков. Большинство пользователей стали писать, что их клавиатуры скоро утонут в слезах умиления.