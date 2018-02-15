Жировки за январь: на сколько выросли платежи за ЖКУ 12 15.02.2018, 12:05

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Больше всего подорожало отопление.

Белорусы начали получать жировки за январь, в которых суммы посчитаны по новым тарифам.

Напомним, с 1 января изменились отдельные субсидируемые, а также обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат цены на природный газ, электроэнергию и отопление. Портал tut.by посмотрел на примере жировки за двухкомнатную квартиру в Минске, на сколько подорожала коммуналка.

За двухкомнатную квартиру в Минске общей площадью в 58,1 «квадрата», в которой прописан один человек, за январь пришла жировка в 44,88 рубля. По льготным тарифам насчитали 35,97 рубля, за остальное (перерасход воды) — по полному.

Для сравнения декабрьской и январской жировок возьмем сумму, которая в прошлом месяце «набежала» в столичной «двушке» по льготным тарифам, — 35,97 рубля.

Больше всего потянуло отопление — 17,73 рубля. Эта статья расходов не изменилась, потому что льготный тариф на теплоснабжение (отопление и обогрев воды) с 1 января не изменился, он по-прежнему составляет 16,9259 рубля за 1 Гкал. Тариф на капремонт жилого дома также не изменился, он остался на прежнем уровне — 0,0953 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения. Поэтому сумма в январской жировке осталась прежней — 5,54 рубля.

Льготный тариф на техобслуживание жилого дома с января вырос до 0,1187 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения (было — 0,1084). Поэтому эта графа в жировке за 30 квадратов по субсидируемым тарифам потянула в январе 3,56 рубля, а в декабре — 3,25 рубля.

Субсидируемый тариф на водоснабжение подняли с 0,5748 рубля до 0,8053 рубля. В январе за эту услугу заплатили 3,5 рубля за 4,34 кубометра, а в декабре за этот же объем заплатили 2,49 рубля. Тариф на водоотведение (канализацию) с января вырос в Минске с 0,3838 рубля до 0,5398 рубля (в регионах этот тариф вырос до 0,6191 рубля). В январе получилась сумма в 2,34 рубля, а в декабре за тот же объем (4,34 кубометра) — 1,67 рубля.

Тариф на техобслуживание лифта вырос до 1,4 рубля за одного проживающего (было 1,28 рубля). В январе собственник рассматриваемой «двушки» заплатил 1,4 рубля, а в декабре — 1,28 рубля.

Тариф на санитарное содержание вспомогательных помещений с января составляет 0,56 рубля на одного проживающего (в декабре — 0,53 рубля). Соответственно сумма выросла с 0,53 до 0,56 рубля.

За обращение с твердыми коммунальными отходами собственник «двушки» в январе заплатил 1,34 рубля, а в декабре за тот же объем — 1,14 рубля.

Итого: 35,97 рубля в январе, в декабре по старым тарифам при том же объеме потребленных услуг получилась сумма в 33,63 рубля. Разница — в 2,34 рубля.

Как изменились суммы в жировке по полным тарифам?

Полный тариф за канализацию в Минске вырос с января до 0,5398 рубля за 1 кубометр (раньше был 0,5103 рубля). В январе за перерасход в 2,66 кубометра собственнику «двушки» пришлось заплатить 1,44 рубля. По декабрьским тарифам за этот же объем вышло бы 1,36 рубля.

100%-ный тариф на водоснабжение повысили до 0,8114 рубля за 1 кубометр (был — 0,7638 рубля). За перерасход в 2,66 кубометра в январе получилось 2,16 рубля, в декабре за этот же объем было 2,03 рубля.

Отметим, что по регионам отличаются полные тарифы на канализацию и водоснабжение.

За техобслуживание полный тариф вырос до 0,1216 рубля за 1 кв. метр (было — 0,1155 рубля). За лишние 28,1 «квадрата» в «двушке» в январе заплатили 3,42 рубля, а в декабре — 3,25 рубля. В регионах 100%-ный тариф на техобслуживание повысили до 0,1274 рубля за 1 кв. метр.

Напомним, в начале января Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны были утвердить новые тарифы на ЖКУ. Главное условие — тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент. Ближе к середине января в регионах и Минске утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.