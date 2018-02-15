Продажа Крыма 1 Виталий Портников

15.02.2018, 12:15

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Виталий Портников

Миллиард долларов для Януковича за отказ от европейской интеграции Украины.

Нельзя сказать, что бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев озвучил то, о чем никогда не говорили. Тут важно, что показания опального российского политика прозвучали на суде и стали достоянием права, а не только досужих разговоров и журналистских комментариев.

Еще накануне Майдана в российских и украинских политических кулуарах утверждали, что президент России Владимир Путин ведет по отношению к Виктору Януковичу двойную игру – с одной стороны, запугивает, а с другой – искушает деньгами.

И, как это обычно бывало в случае с Януковичем – да и со многими другими украинскими политиками тоже, – деньги оказались сильнее страха. Но, похоже, Янукович продал Путину отнюдь не только европейскую интеграцию своей страны и ее суверенитет. Пройдет несколько месяцев – и он продаст Путину Крым.

На суде над Януковичем еще предстоит выяснить, какими мотивами руководствовался тогдашний президент Украины, когда содействовал аннексии, – только ли гарантиями личной безопасности или финансовыми стимулами и преференциями для бизнеса своего семейства. Но в том, что это была продажа – я не сомневаюсь.

Для того, чтобы в условиях очевидной правовой неопределенности подписать представление о назначении новым главой крымского правительства Сергея Аксенова (заменившего, между прочим, близкого соратника самого Януковича Анатолия Могилева) – нужен был мотив. Для того, чтобы подписать письмо с призывом о введении российских войск на территорию своей страны – нужен был мотив.

Мы можем, конечно же, считать, что Янукович просто боялся за свое будущее и послушно подписывал то, что ему приказывали, создавая правовую базу аннексии (в путинском понимании права, разумеется). Но еще раз подчеркну: в случае с Януковичем деньги были сильнее страха. Миллиард продолжал работать.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»