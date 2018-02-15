В Беларуси резко сократилась численность студентов 8 15.02.2018, 12:49

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Фото: grodnonews.by

В 2017/18 учебном году в высшие учебные заведения зачислено 61,8 тысяч студентов.

По данным Белстата, в 2017 году количество студентов в стране составило всего 284,3 тыс. человек, или на 35,8 % меньше, чем в 2010-м.

В 2017/18 учебном году в высшие учебные заведения зачислено 61,8 тыс. студентов против 100,5 тыс. в 2010/11-м, пишет "Белорусы и рынок".

Наиболее существенно уменьшилось количество студентов, изучающих правовые и экономические дисциплины. В 2010 году их было 180,6 тыс., в нынешнем — только 90,5 тыс. Сказались не только демографические проблемы, но и сокращение набора на фоне переизбытка представителей этих специальностей на рынке труда. Для примера: в 2010 году по профилю образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства» было набрано 40 тыс. человек, в 2017-м — 20,2 тыс.

При этом выпуск юристов и экономистов с учетом задела прошлых лет остается довольно высоким. В 2017 году дипломы получили 31,2 тыс. выпускников против 30,3 тыс. в 2010-м.

Примечательно, что магистерские программы продолжают пользоваться спросом. С 2010 по 2017 год количество магистрантов на всех специальностях увеличилось в 3,1 раза, до 10,4 тыс. человек, в том числе по профилю «Коммуникации. Право. Экономика.Управление. Экономика и организация производства» — в 3,6 раза, до 6,6 тыс. человек.

Как cообщалось ранее, в 2017 году было принято решение, согласно которому определять контрольные цифры приема стали Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики, а не ректоры вузов, как это было ранее.

По мнению белорусских чиновников, количество студентов «должна определять экономика», а именно - министерства, которые будут учитывать запрос различных отраслей на специалистов.