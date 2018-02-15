В Эквадоре создали необычные разноцветные розы 1 15.02.2018, 12:53

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Специалисты поделились секретами своего успеха.

Розы с лепестками разных цветов вырастили ко дню Святого Валентина в Эквадоре.

Секрет таких цветов довольно прост и логичен: сначала – розы были белого цвета. Потом – бутоны оторвали от стебля. С помощью природных красителей – придали лепесткам желаемые оттенки. Наконец объединили бутоны и стебель растительным клеем, пишет segodnya.ua.

Эквадор – один из крупнейших поставщиков роз в мире. Чтобы удержаться на рынке, аграрии постоянно придумывают что-то новое. И только за сегодня планируют продать 15 миллиардов роз.