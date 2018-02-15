Лукашенко встретился с премьер-министром Турции 4 15.02.2018, 13:01

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Бинали Йылдырым заявил, что он запоздал с визитом.

Лукашенко сегодня встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает БелТА.

"Закрытых тем для сотрудничества с Турецкой Республикой у нас нет, мы готовы с вами сотрудничать по всему спектру", - подчеркнул глава белорусского государства.

В свою очередь Бинали Йылдырым рассказал, что накануне провел встречу с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, стороны обсудили важнейшие межгосударственные вопросы.

"Конечно, я запоздал с визитом в качестве премьер-министра в вашу страну. Пользуясь случаем, хочу передать вам наилучшие слова от нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он доволен хорошими отношениями между нашими государствами, но считает, что мы недостаточно используем потенциал и имеем возможности для развития сотрудничества", - отметил глава турецкого правительства.

Глава турецкого правительства впервые совершает визит в Беларусь.

Накануне состоялись его переговоры с премьер-министром Андреем Кобяковым, по итогам которых стороны подписали пакет документов по расширению сотрудничества в различных сферах.

Премьер-министр Турции также провел встречу с председателем «совета республики» Михаилом Мясниковичем и председателем «палаты представителей» Владимиром Андрейченко.