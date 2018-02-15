Даля Грибаускайте: Сейчас Литва – уважаемое и достойное государство 2 15.02.2018, 13:15

Даля Грибаускайте

Президент Литвы выступила по случаю 100-летия восстановления независимости.

Президент Литвы Даля Грибаускайте по случаю 100-летия восстановления независимости сказала, что Литва встречает новое столетие как никогда признанной, у нее много друзей, она - уважаемое и достойное государство.

В интервью на LRT (перевод – delfi.lt) президент Литвы сказала, что по сравнению с тем, каким тяжелым было начало прошлого столетия, сейчас все обстоит иначе, Литва другая, другое окружение, другая идея на будущее и надежда.

Грибаускайте акцентировала, что страна не только признана, но и находится под защитой натовского щита, кроме того, она может пользоваться предоставляемыми Евросоюзом возможностями для создания благосостояния.

"Поэтому на самом деле есть чему радоваться и что праздновать. Я рада, что в этом участвуют все наши люди", - сказала президент и подчеркнула, что жители Литвы хотят праздновать 16 февраля.

По словам Грибаускайте, на торжества по случаю 16 февраля в Литву пригласили дружественных соседей. На мероприятия приедут 11 делегаций, 9 президентов и глав государств и двое руководителей ведомств ЕС - председатель Совета Европы Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Также Литву посетят президенты Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Германии, Исландии, Украины, Грузии и представитель королевской семьи Швеции. Некоторые гости - например, президент Франции и папа Римский приедут в этом году, но позже.

Грибаускайте порадовалась тому, что столетие Литвы будут отмечать во всем мире и цветами триколора зажгутся известные здания в Риге, Таллине, Варшаве, Брюсселе, Нью-Йорке, Сан-Пауло и Лос-Анджелеса.

"Во всем мире мы увидим цвета нашего триколора и во всем мире будут те, кто разделит нашу радость", - сказала президент. Она подчеркнула, что встречи с зарубежными делегациями будут использовать для обсуждения важных вопросов.

"Мы попытаемся воспользоваться этой возможностью, их приездом в Литву, и обсудить множество вопросов, которые очень важны для нас", - сказала президент и акцентировала, что визиту главе Польши посвятят весь субботний день.