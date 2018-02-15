Долги предприятий в прошлом году выросли более чем на 10% 2 15.02.2018, 13:34

Белорусские предприятия за прошлый год увеличили размеры задолженности по всем статьям.

При этом отмечается снижение размера просроченных долгов. В отчет Белстата не входят банки, страховые, бюджетные, микро- и малые организации без ведомственной подчиненности, пишет belmarket.by.

Долги предприятий по кредитам и займам за год выросли на 11,5% до 66,15 млрд. рублей. Просроченная задолженность сократилась на 6,6% до 2,46 млрд. рублей.

Дебиторская задолженность за 2017 год выросла на 11,8% до 33,48 млрд рублей, в том числе просроченная – на 2,9% до 7,06 млрд.

Внешняя дебиторка увеличилась на 12,4% до 8,18 млрд. рублей, но просроченная сократилась на 1,9% до 897,1 млн. рублей.

Кредиторская задолженность выросла на 15% до 45,5 млрд, в том числе просроченная – на 5,5% до 7,23 млрд.

Внешняя кредиторская задолженность увеличилась на 11,3% до 10,03 млрд, просроченная при этом сократилась на 9,9% до 1 млрд.