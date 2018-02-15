Верить в лучшее: бизнесмен из глубинки борется за свой магазин 5 15.02.2018, 13:59

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Предприниматель надеется снова открыться и трудоустроить людей.

В конце 2009 года предприниматель Михаил Сущевич открыл торговый павильон в агрогородке Бездеж Дрогичинского района. 6 лет проработал продмаг «Павлинка» на улице Советской, а в 2015 году пришлось его закрыть в связи «со сложной финансово-экономической ситуацией». И хотя землю под павильон предприниматель арендовал до 2023 года, местные власти после ликвидации фирмы расторгли договор и потребовали убрать с земли «Павлинку». Михаил Сущевич с таким решением не согласился: перенести кирпичное строение невозможно — только снести, а он не теряет надежды когда-нибудь вновь открыть двери продмага, пишет tut.by.

Участок под магазин Михаилу Сущевичу выделили в мае 2008 года. Предприниматель специально выбрал кусок земли возле своего дома. Территорию выделили в аренду на пять лет под строительство и обслуживание торгового павильона. 21 декабря объект ввели в эксплуатацию, а срок аренды продлили до 6 мая 2023 года. При этом, согласно акту приемки, торговый павильон значится как «сборно-разборный», а по факту — это кирпичное здание с фундаментом, которое просто так собрать-разобрать не получится.

Первое время дела у предпринимателя шли неплохо. Однако затем, как объясняет Михаил Михайлович, «пошла черная полоса», и содержать продмаг стало невыгодно. В 2015 году бизнесмен ликвидировал ЧТУП «Бездежанка», а на двери «Павлинки» повесил замок — временно, в надежде, что черную полосу сменит белая и двери своего магазина он еще откроет. Но Дрогичинский райисполком в 2016 году расторг с предпринимателем договор аренды и изъял земельный участок — мол, фирма ликвидирована, а магазин закрылся.

— Мне сказали убирать здание. Как убирать?! — удивился предприниматель.

По решению местных властей Михаил Михайлович должен был освободить участок до 1 сентября 2016 года. Позже срок неоднократно продлевался.

«Вдруг получится снова открыть»

Предприниматель обратился в райисполком с просьбой признать здание магазина капитальным строением, чтобы не пришлось его «убирать». Его обращение оставили без удовлетворения. Свою позицию чиновники обосновали тем, что у объекта отсутствуют признаки для отнесения его к капитальному строению. По документам кирпичное здание с фундаментом — это сборно-разборный объект. Михаил Сущевич с этим не согласился и обратился в суд с требованием признать отказ незаконным.

— Я хочу признать здание капитальным строением, чтобы оставить его для благоустройства деревни, для создания рабочих мест. Вдруг получится снова открыть магазин и трудоустроить людей, — говорит предприниматель. Плюс, по его мнению, помимо возможной экономической выгоды, его магазин удачно вписывается в «интерьер агрогородка».

В своей жалобе предприниматель указал, что торговый павильон он возвел согласно проектной документации на фундаменте, он прочно связан с землей и переместить его без соразмерного ущерба невозможно.

Тем не менее районный суд Дрогичина вынес решение в пользу местных властей.

«Согласно целевым условиям земельный участок изначально предоставлен Сущевичу в аренду сроком на пять лет для строительства и обслуживания торгового павильона ЧТУП «Бездежанка», который подлежит удалению с этого участка после прекращения срока его аренды. Следовательно, при строительстве павильона предполагается его временный характер. Согласно акту приемки, этот павильон является сборно-разборным, что также подтверждает его временный характер. Деятельность ЧТУП «Бездежанка» прекращена, в связи с чем дальнейшее нахождение на этом земельном участке этого торгового павильона противоречит целевому назначению данного земельного участка. Договор аренды земельного участка расторгнут. Следовательно, Сущевич обязан освободить земельный участок от павильона», — сообщается в мотивировочной части решения суда.

Бизнесмен безуспешно обжаловал данное решение в областном суде, обращался в облисполком, прокуратуру. Во всех своих жалобах предприниматель просит одного: признать магазин капитальным строением хотя бы по факту, а не по документам. Однако его претензии отклонили. На днях Михаил Михайлович обратился в администрацию Лукашенко, откуда его жалобу перенаправили в облисполком. Ответ от областных чиновников он пока не получил, но надежд уже не питает — ведь предыдущее письмо «на Брест» результатов не дало.

«Нарушений не усматриваем»

В Дрогичинском райисполкоме Михаила Михайловича называют «заложником собственных действий».

— Если бы он подошел, мы бы ему сразу подсказали, как правильно оформить все бумаги, — объяснила начальник землеустроительной службы Дрогичинского райисполкома Валентина Юлич. — У него было ЧТУП и земля для обслуживания павильона. Он добровольно ликвидировал предприятие, его исключили из реестра юридических лиц. По договору аренды, когда арендатор прекращает свою деятельность, он обязан уведомить об этом райисполком для расторжения договора аренды, что и было сделано. Он хотел, чтобы павильон остался. Но под торговый павильон у нас процедура передачи участка только через аукцион, а выставить на аукцион участок с имеющимся строением невозможно. Второй для него вариант — добиться признания павильона капитальным строением. В этом случае он мог бы оформить его в аренду для обслуживания капитального строения. Он обратился в исполком, но исполком не признал здание капитальным строением.

По словам собеседницы, сроки, отведенные предпринимателю на самостоятельный снос павильона, неоднократно переносились:

— Было совещание, где было решено еще раз его предупредить о том, что если он

добровольно не освободит участок, то мы его будем сносить. Это для него будет дороже.

В Брестском облисполкоме о ситуации, в которой оказался Михаил Михайлович, в курсе. Однако поддержать бывшего предпринимателя не могут.

— Если ему давали землю в аренду не под строительство капитального строения, а под временное сооружение, то, естественно, и архитектура, и суд примут решение по сносу.(…) Сегодня мы действуем в рамках тех норм и договорных отношений, которые были. В этой ситуации со стороны райисполкома мы нарушений никаких не усматриваем, — сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Сергей Лободинский.