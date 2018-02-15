Гродненец: Люди готовы действовать 1 15.02.2018, 14:27

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Жильцы арендных квартир составили петицию за восстановление в списках на жилье.

Примерно месяц назад житель города Гродно Дмитрий поднял важный вопрос: почему горожан, получивших арендное жилье, снимают с очереди нуждающихся, ведь метры все равно не свои и своими никогда не будут, пишет onliner.by.

«У большинства из нас есть заинтересованность в очереди. Это не только возможность взять кредит на более выгодных условиях. Я знаю множество людей, которым работодатель готов оплачивать половину стоимости аренды, но главное условие — ты должен стоять в очереди нуждающихся. У многих есть чеки „Жилье“, но они не могут ими воспользоваться, т. к. не стоят в очереди… Существует и масса других ограничений для арендаторов. Можно сказать что-то типа „не нравится — съезжайте“. А куда съезжать? Если я съеду, нас поставят в очередь только через 5 лет», — приводил аргументы молодой человек.

Одновременно с обозначением своей позиции Дмитрий искал соратников: житель Гродно рассчитывал создать группу активистов (хотя бы по одному представителю от области), чтобы в дальнейшем сообща действовать. Сегодня молодой человек сообщил журналистам радостную новость: «Со мной связалось большое количество людей. То есть стало очевидно, что проблема актуальна практически для всех „арендников“. Теперь у нас есть представители в каждом областном городе и городах поменьше. Люди готовы действовать и ходить на приемы к чиновникам. Мы создали группу в Viber, где общаемся и делимся идеями. Также запустили петицию, с помощью которой надеемся повлиять на ситуацию и добиться того, чтобы к нашим доводам прислушались».

Петицию активисты собираются направить в «палату представителей» «национального собрания». Ниже приводится ее содержание:

- Получение арендного жилья признается Минжилкомхозом (на основании письма «О рассмотрении коллективного обращения» от 25 мая 2017 года № 04-23-15/К-1211) одной из форм улучшения гражданами жилищных условий. Однако это жилье не является собственностью граждан, соответственно, на основании cт. 48 Конституции Республики Беларусь, ст. 35 Жилищного кодекса Республики Беларусь не может признаваться улучшением жилищных условий. Арендное жилье частного жилищного фонда и государственного жилищного фонда по своей сути являются одним и тем же. Но ввиду несовершенства законодательства и противоречий в правовых актах граждане, которые арендуют жилье государственного жилищного фонда, необоснованно снимаются с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Также согласно подп. 1.2 п. 1 Указа №109; подп. 13.9 п. 13 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного указом от 16.12.2013 №563, лизингополучатель признается нуждающимся в улучшении жилищных условий до перехода к нему права собственности на жилое помещение.

Т. е. указом №109 предусмотрено наделение граждан-лизингополучателей правом признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий исключительно при фактическом проживании граждан в жилых помещениях, полученных в лизинг, наряду с иными условиями, предусмотренными законодательством, с целью оказания государственной поддержки лицам, которые фактически нуждаются в улучшении жилищных условий. Данный подход, который в настоящее время применяется в отношении граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилых помещениях, общежитиях или жилых помещениях частного жилищного фонда на основании договора найма жилого помещения, позволяет обеспечить объективность при предоставлении гражданам соответствующей государственной поддержки.

При данных обстоятельствах арендаторы государственного жилищного фонда, которые фактически проживают в жилых помещениях на основании договора найма жилого помещения и добросовестно выполняют все условия договора, находятся в неравных условиях с гражданами-лизингополучателями и гражданами, которые проживают по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда и в общежитиях, потому что они не являются собственниками жилого помещения, а законодательными актами не предусмотрен переход права собственности на арендуемое жилое помещение.

Также немаловажным фактом является то, что договор заключается на 5 лет, т. е. является срочным, и по окончании договорных отношений гражданин может оказаться на улице не имея жилья, что нарушает конституционные нормы, при этом он не является нуждающимся в улучшении жилищных условий и 5 лет не сможет стать в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В связи с вышеизложенным просим пересмотреть данное ограничение и принять решение о восстановлении в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, которые арендуют жилье государственного жилищного фонда, той датой, которой они были сняты с очереди по письменному заявлению арендополучателя.