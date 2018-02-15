Лидеры белорусской оппозиции, правозащитники и журналисты поздравляют Литву со 100-летием
- 15.02.2018, 14:47
16 февраля Литва празднует 100-летие восстановления государственности.
Белорусские оппозиционные лидеры, общественные деятели и правозащитники накануне 16 февраля поздравили Литву со 100-летием восстановления государственности. Delfi публикует поздравления Андрея Санникова, Николая Статкевича, Натальи Радиной, Анатолия Лебедько, Татьяны Ревяко, Юрия Губаревича и Алеся Беляцкого, адресованные жителям Литвы.
Андрей Санников, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь":
Николай Статкевич, лидер Белорусского национального конгресса:
Наталья Радина, главный редактор сайта "Хартия'97"
Анатолий Лебедько, председатель Объединенной гражданской партии:
Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра "Вясна":
Юрий Губаревич, председатель движения "За свободу":
Татьяна Ревяко, правозащитница: