Лидеры белорусской оппозиции, правозащитники и журналисты поздравляют Литву со 100-летием 15.02.2018, 14:47

Фото: charter97.org/Иван Межуй

16 февраля Литва празднует 100-летие восстановления государственности.

Белорусские оппозиционные лидеры, общественные деятели и правозащитники накануне 16 февраля поздравили Литву со 100-летием восстановления государственности. Delfi публикует поздравления Андрея Санникова, Николая Статкевича, Натальи Радиной, Анатолия Лебедько, Татьяны Ревяко, Юрия Губаревича и Алеся Беляцкого, адресованные жителям Литвы.

Андрей Санников, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь":

Николай Статкевич, лидер Белорусского национального конгресса:

Наталья Радина, главный редактор сайта "Хартия'97"

Анатолий Лебедько, председатель Объединенной гражданской партии:

Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра "Вясна":

Юрий Губаревич, председатель движения "За свободу":

Татьяна Ревяко, правозащитница: