Редкие кадры: осьминог рождается из «цветка» 15.02.2018, 14:42

Американский морской центр показал, как на свет появляются осьминоги.

В американском штате Вирджиния работает центр Aquarium & Marine Science, в котором обитает 1200 морских животных более чем 700 видов, сообщает nat-geo.ru.

Недавно на видео попал момент рождения карибского рифового осьминога (лат. Octopus briareus). Этот моллюск длиной около 60 см и весом до 1,5 кг встречается на коралловых рифах теплых морей по всей планете.

Наблюдать этих животных в дикой природе сложно: создавая норы, они выбирают места, максимально удаленные от глаз любого потенциального хищника. На охоту они выходят только ночью и, кроме того, часто меняют место обитания.

Сезон спаривания у карибских рифовых осьминогов начинается в январе и продолжается не более двух месяцев. Самка может отложить до 500 яиц, соединенных между собой в «соцветия». Малыши появляются на свет через 50−80 дней (срок зависит от температуры воды: в более теплой это происходит быстрее). Уже спустя две недели новорожденный осьминог достигает 75% от размера взрослой особи, а половая зрелость у них наступает в возрасте пяти месяцев.

Малыш, родившийся в американском аквариуме первым из «связки» яиц, тут же поменял расцветку, став коричневым из бесцветного, а затем быстро уплыл.

Сотрудники аквариума поясняют, что столь стремительное выделение цветового пигмента может быть связано со стрессом, вызванным рождением. Тем не менее осьминогу опасаться нечего: в аквариуме работают опытные специалисты, готовые позаботиться о нем. Они уже помогли матери новорожденного: та не слишком удачно отложила яйца, и они упали между камней, где малыши не имели шанса вылупиться. Биологи переместили их в нужное место.