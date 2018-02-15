Дарья Домрачева: Важно переступать через неудачи 8 15.02.2018, 14:59

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Белорусская биатлонистка прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке.

Об этом пишет «Трибуна».

«Олимпиада совсем не складывается. Не вижу причин, которые должны были помешать реализовать потенциал сегодня. Но так сложилось – не сложилось. Важно переступать через подобные ситуации, готовиться к стартам.

Огромное разочарование после последней стрельбы, но постаралась выложиться, чтобы закончить гонку так, как могу. Со стрельбой не справилась, а здесь именно она решает итог», – рассказала Дарья Домрачева.