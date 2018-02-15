Начался суд над политзаключенным Святославом Барановичем 2 15.02.2018, 15:21

Святослав Баранович

Дело рассматривают в суде Московского района Минска.

В суде Московского района Минска началось рассмотрение дела Святослава Барановича, обвиняемого в насилии в отношении сотрудника внутренних органов, сообщает «Белсат».

Ему грозит арест или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

Дело рассматривает судья Светлана Бондаренко.

Инцидент произошел 15 марта прошлого года после санкционированного «Марша нетунеядцев» в Минске. Баранович пытался «отбить» у милиционеров в штатском людей, которых задерживали в троллейбусе № 37 на остановке «Площадь Бангалор». Среди задержанных были как участники акции, так и обычные пассажиры троллейбуса.

Самого Барановича задержали через полгода – 3 октября. Его поместили в СИЗО №1 Минска.

По информации правозащитников, первоначально дело было возбуждено по статье 339 УК Беларуси («Хулиганство»), а позже обвинение переквалифицировали в статью 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). По этой статье ему грозит арест или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

Участники форума «Свободу политзаключенным Беларуси», в том числе Анна Шапутько, Олег Волчек, Павел Северинец, Андрей Бондаренко, Екатерина Садовская, Ольга Миколайчик, Николай Автухович и другие, проголосовали за включение Святослава Барановича в список политзаключенных, так как считают его дело «очевидным преследованием по политическим мотивам».

Они призывают правозащитников и политиков Беларуси присоединиться к кампании солидарности со Святославом Барановичем.

Координатор форума Анна Шапутько рассказала, почему голосовала за признание Барановича политзаключенным.

«По моим данным, инцидент, за который завели дело на Святослава Барановича, происходил так. После «Марша рассерженных белорусов» неизвестные начали задерживать участников марша - молодых анархистов, которые пытались уехать на троллейбусе от площади Бангалор. Причем эти люди были в штатском и не представились, что они милиционеры. Началась драка, в которой принял участие Святослав Баранович. Но и он, как другие, не знал, что перед ним сотрудники милиции, так как они не представились и были в штатском. Он мог принять этих людей за хулиганов и, соответственно, оказать им сопротивление. Так в чем его вина? А то, что он под арестом якобы признал себя виновным - так это тоже понятно. Надавили на человека, так как хорошо знают его политические взгляды, и вот мстят», - говорит Анна Шапутько.

«Мы очень взволнованы и возмущены таким беззаконием правоохранительных органов и требуем провести прокурорскую проверку действий сотрудников, которые 15.03.2017, находясь на работе без формы и знаков различия, не представляясь, не предъявляя служебного удостоверения, насильственно, по-бандитски напали на мирных минчан, действовали нагло, непрофессионально, несмотря на то, что согласно п.10 гл.3 «Правил профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь» они обязаны при общении с гражданами проявлять терпение, вежливость, тактичность, доброжелательность и уважение», - сказано в обращении правозащитников.