Минчане за день разобрали квартиры по цене $955 за метр 12 15.02.2018, 16:17

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Здание расположено недалеко от завода «Керамин».

Довольно неожиданный ажиотаж среди покупателей вызвал новый дом МАПИДа на улице Пирогова, сообщает onliner.by.

Казалось бы, цена за квадратный метр немалая, да и район — на большого любителя. Однако вчера, в день подачи заявлений на долевое строительство, были разобраны практически все квартиры.

Напомним, МАПИД строит на Пирогова двухподъездный шестиэтажный панельный дом на 47 квартир. Это южная окраина Минска, район завода «Керамин». Новостройка будет соседствовать с послевоенными двухэтажками, частным сектором и железной дорогой, а также с промзоной. Сейчас работы идут на уровне крыши, а сдать дом планируют в III квартале 2018 года.

С проектной декларации, опубликованной 6 февраля, в продажу поступили 46 квартир: 23 однокомнатные площадью 42,43 кв. м и 23 двухкомнатные площадью 60,51 кв. м. Цена метра независимо от площади и этажа — 1900 рублей, что эквивалентно примерно $955. «Однушка» обойдется дольщикам в 80 617 рублей (примерно $40,5 тыс.), «двушка» — в 114 969 рублей (примерно $57,8 тыс.). Много ли нашлось желающих? Такой вопрос мы задали сегодня представителю застройщика.

— Вчера в конце дня оставались свободными всего несколько двухкомнатных квартир на первом этаже. Люди шли в течение всего дня по живой очереди, — рассказали в МАПИДе.

Вероятно, квартиры в новостройке разобрали в том числе сотрудники расположенного поблизости завода «Керамин».

— Место работы у дольщиков мы не спрашиваем, — отметили в МАПИДе. — Видимо, дом оказался востребован, поскольку в этом районе давно не строилось новое жилье.