Николай Дедок: Помочь Жемчужному можно с помощью акций протеста у колонии 15.02.2018, 16:34

Николай Дедок

Нужно распространять информацию о политзаключенном.

Бывший политзаключенный Николай Дедок рассказал «Радыё Рацыя», почему в Горецкой колонии прессуют политзаключенного Михаила Жемчужного и к чему это может привести.

Как сообщал ранее сайт Charter97.org, с начала августа 2017 года администрация колонии №9 в Горках, где отбывает наказание политзаключенный Михаил Жемчужный, выносит ему взыскания за отказа переходит в отряд, сформированный из заключенных с «низким статусом». За это политзаключенного постоянно наказывают ШИЗО или помещением в ПКТ.

- Трудно сказать, чем закончится это противостояние. Все будет зависеть от стойкости Жемчужного. Думаю, либо администрация даст «задний ход» и решить перевести его в другой отряд (что вряд ли), либо он будет сидеть в ШИЗО и ПКТ до конца срока, либо отправят оттуда же на тюремный режим. Будет что-то из этих трех вариантов, - считает Николай Дедок.

- Почему администрация так давит на Жемчужного, чего добивается?

- Думаю, очевидно, за что прессуют. За то, что Михаил Жемчужный - "политический".

- Чем ему можно помочь в этой ситуации?

- Помочь можно через распространение информации и акции протеста у колонии. А также нужно оказывать давление (насколько это возможно) на сотрудников колонии. Жалобы здесь уже вряд ли помогут.